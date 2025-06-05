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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 'İstikrarsızlıklar son bulmalı'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Bayram mesajında birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Erdoğan, Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekerek Filistin halkına selam gönderdi, şehitler için rahmet diledi. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere de değinen Erdoğan, "İstanbul'daki görüşmeler tarihi bir adım" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 'İstikrarsızlıklar son bulmalı'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 12:13

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Bayram mesajında birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Erdoğan, Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekerek Filistin halkına selam gönderdi, şehitler için rahmet diledi. Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere de değinen Erdoğan, "İstanbul'daki görüşmeler tarihi bir adım" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 'İstikrarsızlıklar son bulmalı'

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Müşerref olduğumuz Kurban Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Cenabı Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Bu aziz ve mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız ibadetlerin hak katında kabul, karin ve makbul olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Yüce Allah bizleri, sağlık, huzur ve esenlik içinde idrak edeceğimiz, selim bir kalple şuuruna ereceğimiz daha nice bayramlara eriştirsin diyorum. Birlik ve beraberlik ruhumuzu tazelediğimiz, dayanışma ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, aynı zamanda Rıza-i İlahi'ye açılan birer bereket kapılarıdır. Millet olarak hep birlikte teneffüs ettiğimiz bayram iklimi, yardımlaşma ve muhabbet duygumuzun en üst düzeyde seyrettiği mümbit bir atmosferdir. 86 milyon vatandaşımızın her birinin bu atmosferi iyi değerlendireceğine, hayır ve hasenat faaliyetleriyle güzelleştireceğine yürekten inanıyorum.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 'İstikrarsızlıklar son bulmalı'

FİLİSTİN'E DESTEK, İSRAİL'E TEPKİ

Gazze'de ve işgal altındaki topraklarda destansı bir mücadele veren, İsrail'in bütün barbarlıkları karşısında vakur bir direniş sergileyen Filistinli kardeşlerimizi de ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyor, Kurban Bayramlarını yürekten tebrik ediyorum. Saldırılarda şehit düşen tüm Gazzeli kardeşlerimi rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gazze, Sudan ve Somali başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde süregelen istikrarsızlıkların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak, gerek Filistin'deki soykırımın durdurulması, gerekse Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla neticelenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapılan toplantı, 4'üncü yılına giren kuzeyimizdeki kanlı savaşın bitirilmesi yönünde tarihi bir adım olmuştur. Komşumuz Suriye'de yeni yönetimin ülkenin milli birliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz. Bölgedeki tüm kardeş ülkelerin de destekleriyle Suriye, inanıyoruz ki kalıcı huzura kavuşacak, eski ihtişamlı günlerine yeniden dönecektir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 'İstikrarsızlıklar son bulmalı'

KONUT TESLİM SÜRECİ HIZLANDI

Aziz milletim, küresel piyasalardaki dalgalanmaların ülkemizde etkisini asgariye indirecek ekonomi politikalarını kararlılıkla uyguluyoruz. Makro ekonomik istikrar ve reform programının olumlu etkilerini, enflasyon başta olmak üzere birçok alanda görüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşlarımızın hayat standardını düşüren her türlü sorunla mücadelemiz sürüyor. Aynı şekilde, asrın felaketinin açtığı yaraları süratle sarıyoruz. 201 bin konutumuzun anahtarını hak sahibi afetzedelerimize teslim ettik. 252 bin ilave yapı ile inşallah yılbaşına kadar toplam 453 bin konut ve iş yerinin anahtarlarını depremzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Ekonomi, dış politika ve güvenlik alanında attığımız adımları, Terörsüz Türkiye sürecimizle daha muhkem bir zemine oturttuk. Örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtik. Aziz milletimizin duası, siyaset kurumunun desteğiyle yakın bir zamanda yarım asırlık bir musibetten ülkemizi inşallah hep beraber kurtaracağız.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 'İstikrarsızlıklar son bulmalı'

MUHALEFETE BAYRAMLAŞMA SİTEMİ

Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, şehit yakınlarımız ve gazilerimizi incitecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyiz. Terörsüz Türkiye menziline suhuletle vardığımızda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği öyle inanıyorum ki hep birlikte kucaklayacağız. 86 milyon olarak, ebedi kardeşliğimizi ve iç cephemizi güçlendirdiğimiz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz, yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin, özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi 'adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye'dir.'

MİLLETİN DUASIYLA YENİ DÖNEM

Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı ülkelerindeki her bir kardeşimin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Rabb'im, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini kabul eylesin diyorum. Yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

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