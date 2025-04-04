Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete boykot çağrısı! 'Milli duruşu milletimiz gösterdi'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhalefetin 2 Nisan'daki boykot çağrılarına da tepki gösteren Erdoğan, "Milletimiz, milli ve yerli bir duruşunu gösterdi" diye konuştu.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine, İstanbul'da devam ediyor. Yoğun mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel'in 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısı ve terörsüz Türkiye'ye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı, önemli değerlendirmeler yaptı.

Boykot çağrısının amacına ulaşmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Nisan'da alışveriş merkezlerinin daha kalabalık olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise sorunsuz ve planladığı gibi ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"MİLLETİM YERLİ DURUŞUN NE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

"2 Nisan’da alışveriş merkezleri daha hareketli süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Bu milli yerli duruşun ne olduğunu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR"

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi’de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP’nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye’nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye’yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var."