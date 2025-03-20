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 | Merve Yaz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'diploma' tepkisi! 'İddialara cevap veremiyorlar'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam eden soruşturmayla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "CHP'si medyası muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 20:51

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'KATLİAM POLİTİKASI DEVAM EDİYOR'

"Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden partimizin kurucularından Zeki Ünal başta olmak üzere ebedi hayata göç eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Siyonist İsrail yönetimi katliam politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor. Yeni saldırılarda 500'ten fazla Filistinli şehit oldu.

'MAZLUMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih hem insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Çocukları katledenler döktükleri masum kanlarında boğulacaklar. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almaya, Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.

'AK PARTİ'DE ESKİ SIFATA YER YOKTUR'

Türkiye'yi son 2 asırdır çektiği sıkıntılı cendereden çıkarmak AK Partili kadrolara nasip oldu. Bize oy versin vermesin bu ülkede yaşan herkese dokunmayı başardık. Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur. AK Parti'de yolunu şaşıranlar ya da yolunu ayıranlar dışında eski diye bir şey söz konusu değildir. Bayrak dışında kalanlar oyun dışına çıkmıyor, nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini heba edecek lükse sahip değiliz. AK Partiye aidiyet son nefese kadar sahip çıkılacak onurlu bir mirastır.

Bu harekette küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu olamaz. Kırgınlık varsa giderilir, yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup düzeltilir. Her birimiz hanemizden başlayarak eşimize dostumuza hep hakkı ve hakikati anlatmakla mükellefiz.

'MEMLEKETİN SORUNU GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Eskiler 'Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Türkiye her gün yeni gündemlere uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını, ya da hukuk ile olan kavgalarını memleketin sorunu gibi göstermeye çalışıyorlar. Hırsları adeta akıllarını esir almış durumda.

'İDDİALARA CEVAP VEREMİYORLAR'

CHP'si medyası muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar. Milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki bu diploma usulüne uygun almıştır. Aynı şekilde deseler ki belediye haksızlık yolsuzluk yok bunu da yine işin erbabı vasıtası ile konuşup tartışmak mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü bunların gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DEĞİNDİ

İktidara geldiğimizde terörle mücadeleyi de devralmıştık. Sessiz devrimlerle terörün istismar zeminlerini ortadan kaldırırken, kararlı operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik.

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