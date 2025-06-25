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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna ve İsrail-İran savaşına dikkat çeken Erdoğan, Gazze'deki katliama da vurgu yaptı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 18:41

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar veren Erdoğan, "Zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"YÜZDE 5'İ YAKALAMAYA EN YAKIN ÜLKELERDENİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemizdeki birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz. Ülkemizi tüm bu krizlerin, sıcak çatışmaların uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Savunmamızın güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. Birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Savunma harcamalarımız hali hazırda önceki zirvelerin hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üstüdür. İnovasyona ayırdığımız kaynaklar ve uluslararası çabalarımız hayretinde yüzde 5'i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz.

Sadece savunma harcamalarını artırarak ittifakın etkinliğinin genişletilmesi mümkün değil. Bu minvalde ilk olarak müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerindeki ticari engellerinin kaldırılmasının ittifak belgelerine yansımasına öncelik ettik."

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONA ERMELİ"

Ukrayna ve Rusya'da yıkım ve can kayıpları giderek artıyor. Biz savaşın adil bir barışla sonlandırılması için yoğun çabamızı sürdürüyoruz. İstanbul'da arabuluculuğa başladık. Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. Savaşın en kısa sürede neticelendirilmesi umudumu koruyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

"BEBEKLER ÖLÜRKEN SUSULMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz. Hiçbir kural tanımayan uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail ihlallerine yenilerini ekliyor." dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM YETERSİZ KALIYOR"

İsrail'in saldırılarına dikkat çeken Erdoğan şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar İsrail saldırılarında 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. 129 bin Gazzeli yaralandı. Gazze'nin yüzde 80'i yıkıldı. Sağlık altyapısının yüzde 95'i tahrip oldu. Kiliseler, camiler okullar ve hastaneler bombalandı. 2 milyonu aşkın Gazzeli kardeşimiz yıkıntılar arasında çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in engellemeleri ve saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi insani felakete dönüşmüş durumda. Uluslararası toplumun ilgili kurumların İsrail'in durdurmakta yetersiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail, ihlallerine her gün yenisini ekliyor. İsrail bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. İsrail'in de güvenliği komşularının huzurundan ve refahından geçmektedir."

"İRAN VE İSRAİL KOŞULSUZ UYMALI"

"İran'la İsrail arasındaki sorunun çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail-İran gerilimi bölgemizde riskleri artırdı. İran ve İsrail ateşkese koşulsuz uymalı."

İSRAİLLİ GAZETECİNİN SORUSUNA CEVAP: MÜMKÜN DEĞİL!

"Şu anda İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu şekilde devam etmesi halinde aramızda barışın temin edilmesi mümkün değil. İsrail'in adımları barışı tehdit ediyor. 100 bini aşkın insan ölü ve yaralı... Hala da vurmaya devam ediyorlar. Gazze'de masum insanlara gıda sevkiyatı yapılmıyor. Bunu engelleyen İsrail. Bu kadar barbarca bir adım atıldığı takdirde biz bunlarla nasıl bir huzurlu ortamı temin edeceğiz? Mümkün değil. İsrail'i Gazze'de takındığı tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz."

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#savunma sanayi
#nato
#nükleer silahlar
#Lahey Zirvesi
#Krizli Bölge
#Politika
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