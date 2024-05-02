Erdoğan'dan İsrail'e ve katliama ses çıkarmaya ülkelere sert tepki: İki yüzlüleri ibretle takip ediyoruz

02 May 2024 14:15 - Güncelleme : 02 May 2024 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratlar Birliği Eğitim Çalıştayı'nda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. İsrail'e ve katliamlara sessiz kalan ülkelere sert tepki gösteren Erdoğan, "İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir, antisemitiktir” dedi.

Türkiye’yi düşmanlaştırarak, bir yere varılamayacağını vurgulayan Erdoğan, “Ne yaparsanız yapın, antisemitizm lekesi bize yapışmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

"Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Külliye'ye, milletin evine hoş geldiniz. Bugün 25 ülkenin 47 farklı bölgesinden gelen Avrupalı Türkleri misafir ediyoruz. Sizleri ana vatanınızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kapasite geliştirme ve eğitim çalıştayınızın başarılı geçmesini rabbimden niyaz ediyorum.

"MİLLETÇE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Birliğimiz aradan geçen süre zarfında büyüdü, güçlendi. Birlik kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve antisemitizmle mücadelede en ön saflarda yer aldı. Biz nerede yaşıyorsak yaşayalım milletçe güçlü olmak zorundayız

Birliğimizin bu güzel programını ortak akla verilen önemin bir sembolü olarak görüyoruz. Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa'daki kardeşlerimizin haklarının korunması, genç kuşakların asimile olmadan topluma katılımı ve akademide insanlarımızın desteklenmesi gibi kıymetli faaliyetler yürüttü yürütüyor. Tehditler değiştikçe birliğin faaliyet sahası da değişiyor. Kardeş topluluklara da el uzatmasını kıymetli buluyorum. 20 yılda marka haline dönüşen birliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum.

Sadece bizim değil Avrupalı Türklerin yanı sıra kimliğini koruma mücadelesi verenlerin de birliğimizden büyük beklentileri var. Sizlerin omuzlarınızda ağır bir yük bulunuyor. Çalışmak, daha fazla gayret etmek zorundayız. Hak verilmez alınır şiarı ile tempomuzu artırmalıyız. Her zamankinden daha dinamik ve kucaklayıcı anlayış ile hareket etmeliyiz. Nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Asırlar boyu İslam'ın sancaktarlığını yapmış, tarihi zaferlerle dolu milletin evlatlarına zayıflık yakışmaz.

SOLINGEN'DEKİ IRKÇI SALDIRI

Solingen faciasından 31 yıl sonra 25 Mart’ta yine aynı yerde 2’si çocuk 4 kardeşimize yönelik düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdim. Bu saldırının tamamen aydınlatılması ve sorumluların da mutlaka cezalandırılması gerektiğini kendisine söyledim. Onlarca vatandaşını ırkçı teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu hadiseler karşısında sessiz kalamayız. Vatandaşlarımızla birlikte, soydaşlarımızın haklarını da korumak devletimizin asli görevlerinden biridir.

Siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz. Zalime zalim mazluma mazlum demeye devam ediyoruz. Bize özgürlük dersi verenlerin Gazze katliamındaki iki yüzlü politikaları ibretle takip ediyoruz"