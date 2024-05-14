Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yumuşama' mesajı: Siyasetin havası değişti

14 May 2024 16:23 - Güncelleme : 14 May 2024 16:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Dava ve yol arkadaşlarıma birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülke genelinde sandığa gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı. Bu son seçim olacak 'kehanetinden' pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. Türkiye'nin demokrasi standardının nereden nereye geldiğini tüm dünyaya gösterdik.

"DEMOKRASİNİN KAZANDIĞI BİR YERDE KAYBEDEN OLMAZ"

Demokrasinin kazandığı bir yerde kaybeden olmaz. Sandığın itibarının arttığı bir denklemde galip 85 milyonun tamamıdır. Algı operasyonlarını boşa çıkardık. Vesayet odaklarının fırsat kolladığını biliyoruz.

"DEMOKRASİ 'SIFIR' TOPLAMLI BİR OYUN DEĞİLDİR"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak genel sonuçları büyük bir olgunlukla karşılayıp milletin kararını öpüp başımıza koyduk. Demokrasi 'sıfır' toplamlı bir oyun değildir.

"YANLIŞTA ISRAR ETMEK KAYBETTİRİR"

Siyasetçilerin sorumluluk bilinciyle hareket ederek bundan sonra sandığın itibarına gölge düşürecek beyanlardan uzak duracaklarına inanıyorum. Yanlışta ısrar etmek kaybettirir.

"ROTAMIZI DAİMA MİLLETİMİZ ÇİZMİŞTİR"

Türk siyasetinde yumuşama iklimi hakim olmalı. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın olgun duruşu 32 Mart seçimleri sonrası siyasetin atmosferini değiştirdi. Rotamızı daima milletimiz çizmiştir.

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