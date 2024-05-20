Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: Peşlerini asla bırakmayacağız

20 May 2024 15:18 - Güncelleme : 20 May 2024 15:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ce Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.

REİSİ'NİN KAZADA ÖLÜMÜ...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-(Reisi'nin kazada ölümü) Kaza haberini aldıktan sonra süratle İran bakanlarıyla görüşerek, tüm imkanlarımızla arama-kurtarma çalışmalarına hazır olduğumuzu belirttik.

Akıncı İHA bölgede tespiti yaptı. Reisi ile yakın diyalog içindeydik. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu zor zamanında dost İran halkı ve hükümetinin yanında olacağız.

"MEDENİYETİMİZİN TEMEL DİREĞİ ADALETTİR"

Bugün kura töreni vesilesiyle bir aradayız. Adalet sisteminin kusursuz işlemesinin öncelikli şartı nitelikli, yetişmiş ve yeterli personeldir. İktidara geldiğimizde 9.349 olan hakim savcı sayısını 2 buçuk kattan fazla artırmak suretiyle mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. Merdiven altı sistemden bugünkü fiziki koşullara ulaştık. Adalete erişimi kolaylaştıran tarihi reformlara imza attık. Güven veren ve erişilebilir adalet hedefiyle bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Medeniyetimizin temel direği adalettir.

"DARBECİLERİN YARGILANMASINI SAĞLADIK"

Hakim ve savcı sayımızı 25 bine yükseltiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana adli kadroları 2,5 kat artırdık. 2002'de 61 bin olan kadro sayısı bugün 204 bin oldu. Vakitlice tecelli eden adalet birliğimizin ve beraberliğimizin güvenidir. Darbecilerin yargılanmasını sağladık. Geç de olsa hak edilen cezalar yerini buldu.

KOBANİ DAVASI KARARLARI

Yurtdışına kaçan alçaklarında asla ve asla peşini bırakmayacağız. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar enselerinde olacağız. 6-8 Ekim hadisesi 37 insanımızı vahşice öldürüldüğü bir terör saldırısıdır. 6-8 Ekim'de doğrudan devlet hedef alındı.

Kararla 6-8 Ekim olaylarını kışkırtanlar, azmettirenler milletimize böyle bir acıyı yaşatanlardır. Hukuk bunlardan elbette hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör davasının aklanması hukuka hakarettir. 6-8 Ekim olaylarını kimse mağdur ve meşru gösteremez.