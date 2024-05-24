Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 15:09 - Güncelleme : 24 May 2024 15:15
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor...
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Doğu-batı arasında köprü vazifesi üstlenen Türkiye finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı. İstanbul Finans Merkezi bu vizyonumuzun adeta bir sembolü oldu.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com