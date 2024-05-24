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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 15:09 - Güncelleme : 24 May 2024 15:15
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Doğu-batı arasında köprü vazifesi üstlenen Türkiye finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı. İstanbul Finans Merkezi bu vizyonumuzun adeta bir sembolü oldu. 

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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