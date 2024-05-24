Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24 May 2024 15:09 - Güncelleme : 24 May 2024 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Doğu-batı arasında köprü vazifesi üstlenen Türkiye finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı. İstanbul Finans Merkezi bu vizyonumuzun adeta bir sembolü oldu.

Son dakika haberinin detayları gelecek...