Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya net mesaj: İsrail'in üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz

25 May 2024 15:05 - Güncelleme : 25 May 2024 15:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-DEİK'in kapsayıcılığını ülkemiz adına avantaj olarak görüyoruz. Netanyahu katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz.

İhracatta Cumhuriyet rekoru kırdık. Nisan itibarıyla yıllık ihracat 257 milyar doları aştı.

"ENFLASYON DIŞINDA HEDEFLERİMİZİN DE ÜSTÜNDE BAŞARI SERGİLEDİK"

Enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde başarı sergiledik. Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha atamaları saymıyorum bile.

ENFLASYON MESAJI

Döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. 1 Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak, böyle fırlayacak diye akla ziyan senaryo yazdılar. İnsanları dolar ve avro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Ekonomi programımızın asli önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmaktır. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş bekliyoruz. Asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz.

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