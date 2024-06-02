Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Siyasi bilek güreşine konu olmamalı

02 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuştu. İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili ilk kez açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çöken binada vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Binanın çömesiyle ilgili soruşturma başlatıldı" dedi.

Yeni anayasa konusunda samimi ve uzlaşıya açık olduklarını söyleyen Erdoğan, muhalefet partilerine bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Muhalefetten de beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Çöken binada vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Binanın çömesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Filistin davası ve Gazze’deki katliam gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin’in toprakları 76 yıldır aşama aşama gasp ediliyor. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı bunu değiştiremeyecek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz.

"HAMAS, BİDEN'IN TEKLİFİNE MÜSPET YAKLAŞTIĞINI AÇIKLADI"

Filistinli kardeşlerimiz Gazze’de insanlığı savunuyor. Hamas daha önceki ateşkes önerisi gibi Amerikan Başkanı Biden’ın son teklifine de müspet yaklaştığını açıkladı. Netanhu’nu cevabı ise yine kan dökmek, işgal ve soykırım politikasının şiddetini artırmak oldu. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara artık bir ‘dur’ denilmelidir.

"PARANOYALARA SON VERDİK"

AK Parti, kuruluşundan itibaren kaybetmemiş bir partidir. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden, hak arama yollarının artırılmasından, halka hesap veren bir devlet anlayışının inşasına kadar geniş bir yelpazede önemli reformları hayata geçirdik. Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Paranoyalara son verdik.

YENİ ANAYASA MESAJI

Mevcutla yetinmek yeniliğe kapıyı kapatmak demektir. Yönümüz de yüzümüz de aydınlığa, özgürlüğe ve demokrasiye dönüktür. Türkiye’nin geleceği de daha fazla demokrasi ve özgürlüktedir. Yeni ve sivil bir anayasanın bunun lokomatifi olacağına inanıyoruz. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz. El ele verelim, en geniş mutabakatla Türkiye’yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Muhalefetten de beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır.

TERÖRLE MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizle başarımızı sınır ötesine taşıdık. Sınır ötesi operasyonlarımızla, ülkemizi bir terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozguna uğrattık. Bundan geri adım atmayacağız. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurumadan, Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez.

"ENFLASYON SORUNUNU MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ"

Son 1 yılda üst üste yaşadığımız seçimler sebebiyle milletimiz biraz yoruldu. Siyaset de şüphesiz bundan etkilendi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis olarak 4 yıl, belediyeler olarak da 5 senelik zamanımız var. Bu süreyi en verimli vizyonla çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ekonomide OVP’nin neticelerini almaya başladık. 2024 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla birlikte programa olan güvenimiz daha da perçinlendi. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız.

Yarın kabinemizin göreve başlamasının birinci yıldönümü. Salı günkü kabine toplantısında son 1 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri, özetin özeti mahiyetinde aziz milletimizin takdirine arz edeceğiz"