Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Çok yakında kilidi kapatıyoruz

13 Temmuz 2024 16:06 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Her yerde enselerindeyiz. Terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz. Kuzey Irak'taki Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güvenlik kuşağının eksik halkalarını tamamlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Eğitimlerini bitiren tüm subaylarımızı gönülden tebrik ediyorum. Silahlı Kuvvetlerimizin farklı kademelerinde üstleneceğiniz tüm görevlerde her birinize rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Misafir subaylarımıza da kendi ülkelerinde başarılar diliyorum.

Türkiye, 2233 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü ordularından birine sahip olmanın yanı sıra, en eski kurmay eğitim sistemlerinin de temellerini atmış bir ülkedir. Askeri eğitimin tüm aşamalarında parmakla gösterilen, zengin bir müktesebata sahibiz. Üstün nitelikli eğitimin bundan sonraki meslek hayatında sizlere rehberlik edeceğine yürekten inanıyorum.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurduğumuz Milli Savunma Üniversite'miz kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Milletimizin köklü değerleriyle birlikte ordumuzun değişen ihtiyaçlarını da karşılayan eğitim sistemiyle üniversitemizin, yeni açılımlarla kendini geliştirmesini memnuniyetle takip ediyoruz.

Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Düşünce, fikir, vizyon olmadan strateji olmaz. Büyük stratejiler olmadan da taktiksel hamleler, arzu edilen neticeyi vermez. Ülkemizin hemen her gün yeni bir güvenlik sınamasıyla yüzleştiği bu günlerde üniversitemizin bu yönünü güçlendirmesini kıymetli buluyoruz. Milli Savunma Üniversitesi'nin 8 yıl gibi kısa sürede katettiği mesafede büyük emeği olan rektörümüzü ve yöneticilerimizi kutluyorum. Bundan sonra da sizleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür.

Dünya değişirken, Türkiye değişirken, tehditlerin boyutu ve niteliği değişirken askeri eğitim sisteminin aynı kalması, geri gitmesi asla tahammül edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz.

"BÖLGEMİZ BİR MÜDDET DAHA SAVAŞIN YÜKÜNÜ ÇEKECEK"

Coğrafi bakımdan stratejik avantajlar sunduğu kadar tehditleri de beraberinde getiren bir konumda yer alıyoruz. Hemen her kriz ülkemizin çevresinde yaşanıyor. Rusya - Ukrayna savaşı 2.5 yılını geride bırakmak üzere. Çatışmalar zaman zaman tırmanarak ve ciddi can kayıplarına yol açarak devam ediyor. Yakın gelecekte üzülerek ifade etmek isterim ki, savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görünmüyor. Bölgemiz bir müddet daha savaşın yükünü çekecek. Türkiye olarak savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan, iki komşumuza da zarar veren kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR DÜPEDÜZ SOYKIRIMDIR"

Gazze'deki katliamı anlatmakta artık kelimeler bile kifayetsiz kalıyor. 40 bini aşkın masum insan hayatını kaybetti. İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda Gazze'nin neredeyse 4'te 3'ü enkaza dönüştü. Savaş hukukunda hiçbir kural, kırmızı çizgi dikkate alınmadı. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Meşru müdafaa hiç değildir. Gazze'de yaşanan düpedüz soykırımdır. Arzumuz kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır. İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO zirvesinde muhataplarımıza çok net bir şekilde ifade ettik.

"ÇOK YAKINDA KİLİDİ KAPATIYORUZ"

Vatanımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini de elbette göz ardı etmiyoruz. Biz 40 yılda teröre büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Binlerce evladımızı şehit verdik. Şehit kanları ile bize vatan kılınmış bu ülkeyi alçaklara bırakmadık. Örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Her yerde enselerindeyiz. Terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz. Kuzey Irak'taki Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güvenlik kuşağının eksik halkalarını tamamlayacağız.

"15 TEMMUZ'DA DESTAN YAZDIK"

Pazartesi günü 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü. Kapkara başlayan o gecenin sabahına, ülke olarak destan yazmış bir şekilde uyandık. Canları pahasına karanlık geceyi aydınlık bir sabaha çeviren kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz sonrasında çok kritik adımlar attık. FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık.