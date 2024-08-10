Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Karalamak için kendilerini paralıyorlar

10 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninde konuştu.

AÇILIŞ TÖRENİNDE İLGİNÇ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı. Açılış törenine katılan bir vatandaş, bir anda büyük bir coşkuyla 'Başkan Tayyip' sloganı atmaya başladı. Erdoğan ise vatandaşın bu hareketini gülerek karşıladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Akdeniz'in dört bir yanındaki vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bugün bizleri bağırlarına basan Adana'nın, Mersin'in güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Bugün bir vizyon projesini daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

"TÜM DÜNYAYA YENİ, MODERN, ESTETİK BİR KAPI AÇIYORUZ"

Bugün sadece bir havalimanı değil, tüm dünyaya yeni, modern, estetik bir kapı açıyoruz. Çukurova'nın eşsiz güzellikteki sembollerinin her köşesine eşlendiği havalimanımızın, dünya standartlarına bir eser olduğunu görüyoruz.

Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekare büyüklükte. 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine, en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir.

İki adet yüksek sürat taksi yolu, 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, nöbetçi kuleleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartlarda imkanlarla donatılmıştır. Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Pamuk motifleri ile turuncu rengi süslemede özellikle tercih edildi.

MUHALEFETE HAVALİMANI TEPKİSİ

Alışkanlıkları değiştirmek, yeniye uyum sağlamak vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları doğal karşılıyoruz. Muhalefetin "istemezükçü" tavrı bırakması lazım. Şakirpaşa Havalimanı kapatılacakmış... Yahu nereden çıktı bu? Şakirpaşa bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok, muhalefetin işi gücü bu tür yalanları uydurmak. Bu yalanlar tutmaz. Bu iddia ve yalanlarla havalimanımızı yıpratmak için kendilerini paralıyorlar. Böyle muhalefet olmaz. Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşımızı provoke ederken nereye varmaya çalışıyorsunuz? Sizin bu ülkede tek bir dikili ağacınız yok.

İBB'NİN PARİS'TE VERDİĞİ PARTİYE ELEŞTİRİ

Millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, Paris'te keyif çatmaya gelince var. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümleler kurulacaksa eleştirilmesi gerek Çukurova Havalimanı değil; halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Bunun takdirini aziz milletimize bırakıyorum"

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