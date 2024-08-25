Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Boğaz'da kaçak villa tepkisi: Para babalarına peşkeş çekiyorlar

25 Ağustos 2024 13:40 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 14:30

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi.

Terörün karanlık gölgesinin bölgeden çekildikçe şehirlerin potansiyelinin ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı" dedi.

"TERÖR TEHDİDİNİN TEKRAR HORTLATILMASINA İZİN VERMEYİZ"

Bölgenin genelinde huzur ortamı güçlendikçe yatırımların çok daha hızlı şekilde ilerlediğinin altını çizen Erdoğan, "Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Vaniköy’de yapılan kaçak villa üzerinden de tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul'un en değerli çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Malazgirt'in yıl dönümü için bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı tercihini. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bitlis için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz

TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz.

"SAVUNMA SANAYİİNDE DESTAN YAZIYORUZ"

Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte. Savunma sanayiinde destan yazıyoruz. Artık kendi uçağımızı kendi gemimizi üretir hale geldik.

CHP'YE KAÇAK VİLLAH TEPKİSİ

Çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar. Şimdi ise İstanbul'un en değerli çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiler. Binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Gösteriş müptelası bir elitizm çıktı.

"KENDİ ŞAHSİ MENFAATLERİ DIŞINDA HİÇBİR GÜNDEMLERİ YOK"

Kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Milletin meclisinde millete hakaret eden provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte gördük. Bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi.

"BİR AVUÇ MARJİNAL MUHALEFET PARTİLERİNİ ESİR ALMIŞ PARMAĞINDA OYNATMAKTADIR"

Bir avuç marjinal muhalefet partilerini esir almış parmağında oynatmaktadır. Ana muhalefet ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi mümkün değildir"