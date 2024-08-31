Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: AB ya da Şangay arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

31 Ağustos 2024 15:55 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:21

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Kudüs ile İstanbul'u kim ayırabilir?'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin mesajı! 'Kudüs ile İstanbul'u kim ayırabilir?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katıldı. Erdoğan törende ''Fedakarlıkları özverili çabaları ve destekleriyle bu mutlu günü yaşamanızı sağlayan ailelerinize teşekkür, hocalarınızı tebrik ediyorum'' dedi.

Mezun olan 427 öğrenciyi tebrik eden Erdoğan, ''Mezun olan 427 aslan parçasını tebrik ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Türkiye mazlum ve mağdurların hamisidir. Dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

"TÜRKİYE, MAZLUM VE MAĞDURLARIN HAMİSİ KİMLİĞİYLE İLELEBET PAYİDAR OLACAK"

Türkiye'nin fahri elçisi olarak gördüğümüz bu kardeşlerimizle birlikte kurduğumuz gönül köprülerini nice yıllar boyunca devam ettireceğiz.

Böyle güzide bir kurumda eğitim kurumunda eğitim görmenin aynı zamanda ciddi sorumluluklar getirdiğini unutmayın. Bu çatı altında kazandığınız bilgi, disiplin ve değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Vatanınıza karşı görevlerinizi en iyi şekilde yerinize getireceksiniz Gerekirse korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz.

Türkiye'yi yüceltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. O ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan ömür boyu taşıyacaksınız. Bu kararlılığı ve yiğitliği şu an karşımdaki tabloda görüyorum.

Hiçbir güç sizi vatanınızdan koparamayacak. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek. Türkiye, mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacak. Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarihe istikamet çizmeye devam edecektir.

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Her zaman bununla iftihar ediyorum. Silahlı kuvvetleri daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik.

"DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINA GİRECEĞİZ"

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Her zaman bununla iftihar ediyorum. Silahlı kuvvetleri daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Hızır Reis denizaltımıza bayrak çektik.

6 DENİZALTI GELİYOR

Muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı deniz kuvvetlerinin saflarına katmış olacağız. MİLDEM projemizde inşallah bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında gireceğiz. Türk donanması çok farklı bir lige yükselecek. Hava savunma sistemlerin de de kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Birileri Mavi Vatan'ı hayal olarak görebilir. Bugün ve yarın da Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir. Bunların hiçbirine kulak asmayacağız.

Türk dış politikasına Ankara eksenli bakmak yerine Batı penceresinden bakanların tezviratına bakmayacağız. Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız.