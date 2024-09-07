Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 

07 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:43

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başlıkları:

Dostluğun hakim olduğu bu muazzam atmosferde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İmam hatip davasının çilesinin taşımız nice isimsiz kahraman, canıyla malıyla ve ruhuyla kendisini bu davaya adayan öğretmenlerimiz var.

son 22 yıldır Türkiye'ye hizmet ediyor aziz milletimize hizmetkar olmanın gurur ve şerefini yaşıyoruz. her alanda ülkemize ilkleri yaşattık, kırılmaz denen rekorları kırdı. İç ve dışş güvenlikte Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik.

Son nefesime kadar üzerimde taşıyacağım bir rütbem, makamım var o da imam hatipli olmamdır. Bana ömrüm boyunca yaptığım tek bir şeyi söyle deseler cevabım açıktır, imam hatiplerin önündeki engeli kaldırmaktır, imam hatiplerin sayısını artırmaktır.

Sen varsan bu millet mazlumların umut kaynağı olamaya devam edecek. biz imam hatipliler olarak en başta bunu yaşattık. Ayasofya'yı zincirlerinden bu imanla kurtardık. Fatih'in emanetine sahip çıktık. Tüm İslam aleminin kalbindeki sızıyı dindirdik.

en çok imanımıza ve inanç değerlerimize saldırıyorlar. Ezan yoksa cami yoksa kuran yoksa vatan yoktur, millet yoktur Türkiye yoktur. İmam hatip mücadelesi bir vatan savunmasıdır. Bu topraklardan imanı alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. içerden ve dışardan iman kalemizi kuşatmaya çalışıyorlar.