Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e cevap: "Gezi olayları için özür dilemesi gereken biri varsa..."

13 Eylül 2024 14:57 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan konuşmasında AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu adına özür dileyen CHP lideri Özgür Özel'in "Sen de Gezi olaylarına katılanlara söylediklerin için özür dile" çağrısına "Özür dilemesi gereken birileri varsa demokrasi ve milli iradeyi savunanlar değil, tam tersine haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerilime, kargaşaya boğanlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Marmara Üniversitesi​ Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmasında AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu adına özür dileyen CHP lideri Özgür Özel'in "Sen de Gezi olaylarına katılanlara söylediklerin için özür dile" şeklindeki çağrısına cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Marmara Üniversitesi​'nden 1981 yılında mezun oldum. Siyasi hayatım boyunca aldığım fahri doktora ünvanlarımdan en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Marmara Üniversitesi​'nden mezun olmaktan gurur duyuyorum.

Türkiye temsil eden ilk 10 üniversite arasında yer alan 141 yıllık köklü tarihten bu yana Türkiye'ye nice siyasetçi, bürokrat, iş insanı, bilim adamı, gazeteci, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı kazandıran Marmara Üniversitemizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.

Gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilere, turistlere, yatırımcılar karşı tam anlamıyla bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday 3-4 oy uğruna ırkçılığın yabancı düşmanlığının adeta bayraktarlığını üstlendi.

"TÜRKİYE'DE IRKÇILIK ADI ALTINDA TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR"

Bırakın sosyal demokrasiyi temel insani temellerle bile bağdaşması mümkün olmayan faşizan bire dil kullandı. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında yanındaki kişiler arasında bir vicdan sahibi de çıkıp tek bir cümle kuramadı.

Türkiye'de ırkçılık adı altında Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı yapılmaktadır.

27 Mayıs öncesinde ve 12 Eylül darbesi öncesinde gençleri kullandılar.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'ÖZÜR' CEVABI

Bir kaç tane ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolardır.

Birileri sapla samanı karıştırarak Gezi'yi tekrar gündeme getirmeye çalışıyor. Türkiye'ye milyarlarca dolar faturası olan böyle bir kalkışma üzerinden bir özür bahsi açıyorlar.

Onlara şunu söylemek isterim. 11 sene sonra da olsa bu hadiseyle ilgili samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç var. Gezi olayları sebebiyle özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasi ve milli iradeyi savunanlar değil, tam tersine asıl özeleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerilime, kargaşaya boğanlardır.

Milletin otobüslerini yakıp yıkanlardır. Çıkıp özür dilemesi gerekenler Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenlerdir. Çıkıp özür dilemesi gerekenler; polise saldıranlar, belediye otobüslerini ateşe verenler, esnafın camını çerçevesini indirenlerdir.

"ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN İLİMİZ YOK"

Şanlıurfa'da Oxford vardı da gitmedik mi. Şuan da 81 vilayetin 81'in de üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok.