Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin mesajı! 'Asla müsaade etmemeliyiz' diyerek uyardı

16 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:52

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son 22 yılda hakim ve savcı sayımız bugün 25 bine yaklaştı" ifadelerini kullanarak adalet sistemine verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Sanal alemin infaz mangasına malzeme yaptığını vurgulayan Erdoğan, son günlerde art arda gelen çocuk ölümleriyle ilgili sert sözler sarf ederek, "Masum çocukların naaşı üzerinden aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi veya ideolojik hesap görülmesine asla müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim​ ve Savcı​ Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "İyi tesis edilmiş, tarafsız işleyen bir yargı, özellikle bu sistemin varlığı, ekonomik gelişme ve kalkınmanın da güvencesidir. Reform irademizi hep bu istikamette canlı tuttuk. Toplumdan yükselen taleplere, beklentilere, serzenişlere göre yeni adımlar atacak, kendimize yeni hedefler belirleyerek yola devam edeceğiz" dedi.

Son 22 yılda hakim ve savcı sayısının 3 kat arttığını vurgulayan Erdoğan, "Bugün ülkemizde hukuk öğrenimi görmüş önemli sayıda insan, hukuk eğitimi veren önemli sayıda kurumlarımız, fakültelerimiz var. Son 22 yılda avukat, noter, hukuk eğitimi görmüş personel ve hakim-savcı sayılarında kayda değer artış sağladık. 2002'de 9000 olan hakim-savcı sayımız neredeyse 3 kata yakın artışla bugün 25 bine yaklaştı. Bu sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi önemlidir. Bu nedenle eğitim​, başlı başına mühim bir meseledir.

Güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla akademimizi, yeniledik, güçlendirdik. Adaletin tecellisine nezaret edenlerin eğitimi başlı başına mühim bir meseledir. Gelenekselleşmiş bir eğitimden söz edebiliriz. Ancak bu eğitimin iyi bir hakim ya da savcı olarak temaüz etmesinin bir garantisi olmadığını söylemek isteriz" diye konuştu.

"DEVLETİMİZİ FETÖ ARTIKLARINDAN NE KADAR TEMİZLEMİŞ OLURSAK OLALIM..."

Yargıda FETÖ ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan," arar alırken hukuk ve vicdanları yerine bağlı oldukları örgüte veya vesayet odaklarına bakanların bu ülkeye verdiği zararın faturasını halen ödüyoruz. Ülkemizi böyle sınamalarda bir daha karşı karşıya bırakmamakta kararlıyız. Devletimizi FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

MEDYA ORGANLARINA HASSASİYET ÇAĞRISI

Erdoğan medyaya da çağrıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle maalesef karşılaşabiliyoruz. Bunların oranını en aza indirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın gayretindeyiz. Suç işleyenin, milletin malına, mülküne, namusuna kastedenin yeri sokaklar değildir, son raddeye kadar cezasını çekeceği hapishanelerdir. Burada bir sıkıntı ya da eksik varsa gidermek boynumuzun borcudur.

İnsanlık olarak, toplum olarak nereye gidiyoruz? Bu soruyu çok sık sorduğumuz bu günlerde daha soğukkanlı olmalı, adaletin tecellisine destek vermeliyiz. Masum çocukların naaşı üzerinden aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi veya ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz. Bu konuda başta medyamız olmak üzere tüm sorumluluk sahiplerinin azami hassasiyet göstermesi gerektiğine inanıyorum."