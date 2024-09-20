Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli ve milli teknoloji mesajı: Lübnan'daki saldırılarda bunun önemini gördük

20 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Atatürk Havalimanı​'nda düzenlenen Jandarma​ ve Emniyet​ teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

85 milyonun emniyeti, huzuru, birlik ve beraberlik için çalışan polis ve jandarma ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır.

Birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, çocuklarımız korkmadan okuluna gidiyorsa, malımız mülkümüz, namusumuz ve bayrağımız teminat altındaysa bunda aslan payı sizindir.

Ömrünü tamamlayan araçları yeniliyoruz artık. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerini kolaylaştıracak.

Ekiplerimize hayırlı olsun. Polis ve jandarmamızın ayağının değmediği hiçbir yer olamaz.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ MESAJI

2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne DHKP-C'sine DEAŞ'ına 35 bin 500 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların neredeyse tamamını kendi silahlarımızla yerli ve milli teknolojimizle gerçekleştiriyoruz.

Lübnan'daki terör saldırıları ile bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli teknoloji hamlemizin yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Türkiye'nin huzurundan en ufak taviz vermeyiz. Son derece kararlıyız. Milletimize demokrasimize yönelik en ufak tehdidi dahi görmezden gelmiyoruz.

Türkiye kendi başına asla bırakılmayacak bir ülkedir. Her hamlemiz, projemiz bu bölgeye dair planları olanlar rahatsız etmekte. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Vaat edilmiş toprak hayali kuranlar bizden rahatsız oluyor.