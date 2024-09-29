Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kapsamlısı olacak" diyerek duyurdu

29 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:39

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İstanbul'un hem tarih, kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağını söyleyen Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde genç yeteneklerin kapsamlı eğitime tabii tutulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir meydan okuma ile sahaya iniyor! "2025 milat olacak..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir meydan okuma ile sahaya iniyor! "2025 milat olacak..."

İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Merkezle birlikte İstanbul'un hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağının altını çizen Erdoğan,"Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı eğitime tabii tutacağız. Gerçek bir basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz.

"TÜRK BASKETBOLU HEDEFLERİNE ADETA KOŞAR ADIM GİDECEKTİR"

Bugünden sonra inşallah İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır. Muazzam eserler İstanbul'umuz hem tarih, kültür sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır.

Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz.

"GENÇ YETENEKLERİMİZİ KAPSAMLI EĞİTİME TABİİ TUTACAĞIZ"

Türkiye Basketbol Federasyonumuz da burada hizmet verecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir diğer özelliği de toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı eğitime tabii tutacağız. Gerçek bir basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız.

Merkezimizin açılışını Cumhurbaşkanlığı Kupası ile yapıyoruz. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımlarımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum.