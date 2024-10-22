Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili ilk kez konuştu

22 Ekim 2024 14:20 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:50

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

"Kolaya değil zora talibiz. Şımaran ve böbürlenen bir kadro asla değiliz. Güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik. Gece yarıları bildiri yayınladılar, buruşturup çöze attık.

15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, namussuzca millete kurşun çıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilere meydanları dar ettik. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılıp halkla arasına mesafe koyanlardan asla olmadık. Kendimiz bedel ödesek bile millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu, tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababalarının eteklerine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Bu dünyada işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar. Biliyor ve inanıyoruz ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin ve verdiği zararların hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerinin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbeti böylece görülmüştür."

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