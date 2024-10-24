Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısına sert tepki! Alçak bir saldırıdır

24 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:25

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ankara'daki hain terör saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye'nin teröre karşı kararlılığını perçinledi" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine göre Dünyanın büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirveye katılan isimlerden olan Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem dün TUSAŞ​'A düzenlenen saldırıya hem de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla başladı ve "Alçak bir saldırıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin devamında şu ifadeler yer aldı:

"BU ALÇAKÇA SALDIRI TÜRKİYE'NİN TERÖRÜ BERTARAF ETME AZMİNİ DAHA DA PERÇİNLEMİŞTİR"

"Misafirperverliği ve davetleri için değerli dostum Rusya​ Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e teşekkür ediyor, başarılı ev sahipliği dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Ocak ayı itibariyle dönem başkanlığını üstlenecek Brezilyalı dostlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir.

"HER ALANDA ETKİLERİ HİSSEDİLEN CİDDİ MEYDAN OKUMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine, her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıyayız. Zirve için belirlenen adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi temasını bu nedenle fevkalade isabetli buluyoruz. Şu noktayı incelikle vurgulamak isterim. Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor.

Türkiye olarak böylesi bir ortamda, "Daha adil bir dünya mümkündür." şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya önem veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.

"BRICS AİLESİ İLE DİYALOĞUMUZU İLERLETMEKTE KARARLIYIZ"

Türkiye, Avrupa Konseyi'nden, Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar pek çok uluslararası kuruluş ile Gelişen Sekiz Ülke, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşların kurucu üyesidir. G20'nin ve Mikta'nın da aktif bir üyesiyiz.

Afrika Birliği ve ASEAN'la ortaklıklarımızın yanı sıra Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'yla iş birliği mekanizmalarımız her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız"