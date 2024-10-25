Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

25 Ekim 2024 14:48 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:57

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, SAHA EXPO​ Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Erdoğan’ın açıklamalarından satır başlıkları:

Kalleş ve alçak terör saldırısına şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. şehitlerimizin fedakarlıklarını her zaman hatırlayacağız.

Her ne kadar şehitlerimizin sebebiyle acımız büyük de olsa alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu kalleşliklerle yolumuzdan geri dönmeyeceğiz, inlerine başlarına indirmeye devam edeceğiz. Tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine sahibiz.

Mühendislerimiz, hainlere inat daha fazla çalışıp daha fazla üreteceğiz diyerek nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduklarını göstermişlerdir.

TERÖRİSTLERE KARŞILIK VERİLMİŞTİR

Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm tehditleri kaynağında yok etme kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak. TUSAŞ'taki saldırıyı düzenleyen hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmişti. Bu alçak saldırıya cecap Suriye ve Kuzey Irak'ta karşılık verilmiştir.

Saldırılar terör baronlarını vuracak. Kalleş teröristlerin saldırıları başarısız olacak.