Son dakika | Kırgızistan'la eğitim ve sağlıkta iş birliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan önce üniversite, sonra hastane açtı

05 Kasım 2024 12:58 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:21

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Üniversitesi’ndeki açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Manas Üniversitesi'nin eğitim alanında ilk bine girdiğini belirten Erdoğan, "Düşünen araştıran ve vizyon sahibi gençler yetiştireceğiz. Tarihinizle bağlarınızı asla koparmayın" ifadelerini kullandı. Erdoğan törenin ardından hastane açılışı gerçekleştirdi. 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 72 yatak kapasiteli tesise, Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi adı verildi.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı. Daha sonra Yüksey Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırgızistan'la ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkacak, güvenlik ilişkilerimiz gelişecek" dedi.

'VİZYON SAHİBİ GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Üniversitesi’deki açılış töreninde konuştu. 13 bini aşkın öğrenciye destek sağlandığını belirten Erdoğan, "13 bini aşkın öğrenciye destek sağlıyoruz. Binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini, gitmeyeceğiniz hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen gün güçleniyor, bu ruhu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz.

'TARİHİNİZLE BAĞLARINIZI ASLA KOPARMAYIN'

Düşünen araştıran ve vizyon sahibi gençler yetiştireceğiz. Manas Üniversitesi bir dostluk örneğidir. 7 bin kardeşimiz burada yüksek öğretim görüyor. Manas ilk bine girdi. Dünyanın 45 ülkesinde Manas mezunları var.

Manas Üniversitesi'nin ecdadımızın tarihteki başarısından ilham alarak hayat geçirdik. Üniversitemizden 13 bin 200 öğrenci mezun oldu. Üniversitemiz kuruluş misyonunu hakkıyla ifa ediyor. Çocuk miras ve nimettir. Esas mesele insana, çocuğa ve gence yatırım yapmaktır. Tarihinizle bağlarınızı asla koparmayın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan törenin ardından bu kez de hastane açılışı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'IN İSMİNİ VERDİLER

Kırgızistan Cumhurbaşkalığı Ofisinden yapılan açıklamada, kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve gelişmesine yaptığı büyük katkıdan dolayı alındığı belirtildi. Açıklamada, hastanenin bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi ismini taşıyacağı ifade edildi.

72 YATAK KAPASİTESİ

Kırgızistan'ın en modern kliniği olan Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edildi. Yaklaşık 12 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 72 yatak kapasiteli hastane, pandemi döneminde Kovid-19 hastalarının tedavisinde kritik görev üstlendi.