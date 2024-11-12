Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail katliamları için çağrı! Çevre felaketinin sorumluları hesap vermeli

12 Kasım 2024 14:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:13

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu. İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan saldırılarda çevre felaketine de neden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnsanları katletmeyi, büyük bir kıyıma yol açmayı sürdürüyor. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları: Önceliğimiz yenilenebilir enerji. Bu payı yüzde 59'a yükselttik. Yeşil finans sistemini uygulamaya çabamız devam ediyor. İklim kanununu Meclis'e sunacağız. Sıfır atık projesini yiriüyoruz. Küreselk mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılacağız. İklim krizinin en yoğun hissedildiği ülkelerdeniz. İklim Kanunu Meclis'e sunulacak. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik. Her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti yüksektir. İSRAİL'İN GAZZE-LÜBNAN SALDIRISI İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları devam ediyor. İnsanları katletmeyi, büyük bir kıyıma yol açmayı sürdürüyor. Toprağa ve yer altına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden etkilemiştir. İsrail, Gazze için uluslararası mahkemelerde hesap vermeli. 2026 BM İklim Değişikliği 36. taraflar konseyine başkanlık yapmak için de adaylığımızı koyduk. İlgili Haberler Türkiye’de tek! Ankara’nın ilk sıfır atık okuluna 12 bin ziyaretçi ağırlandı Sıfır atık küresel harekete dönüştü: İlk imzayı Cumhurbaşkanı Erdoğan attı Sıfır Atık Projesiyle ekonomiye 96 milyar liralık katkı!