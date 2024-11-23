Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

23 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:01

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası STK Fuarı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, 4. Uluslararası STK Fuarı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Vahdet ve uhulet ruhunun zirve yaptığı sivil toplum camiasında atan vicdanlı yüreklerin birbirine ısındığı bu organizasyonu tertipleyen kuruluşlara teşekkür ediyorum.

İslam dünyası STK Birliği'nin eğitim, gençlik, insani yardım gibi alanlarda yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Birliğimizin İslam coğrafyasının dört bir yanındaki 354 üye kuruluşuyla birlikte 20 yıldır süren faaliyetlerin çıtası her geçen yıl yukarı çıktığını görüyorum. Samimi, gayretli ve bereketli hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olma yolunda emin adımlarla ilerleyen yöneticileri tebrik ediyorum.

'ULUSLARARASI MEDYA SOYKIRIMI KÖRÜKLÜYOR'

İnsanlığın neredeyse tüm hücreleriyle kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Yanıbaşımızdaki Filistin'de 14 aydır masumlar acımasızca katlediliyor. Uluslararası medya Filistin'de işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor. İsrail lehine bir karartma uygulanıyor. Bu alçak katliamları durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle adeta soykırımı körüklüyor.

'BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BİR FİLİSTİN DEVLETİ'



Mevla Filistin'de, Lübnan'da, zulme ve zalime göğüs geren kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Filistin'in cesur evlatlarını, burada tekrar saygıyla selamlıyorum.

1967 sınırları temelinde, bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin diyorum.

Bizler Müslümanlar olarak, yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Böyle bir ortamda yek vücut hareket etmemiz gerekiyor. Vahdet olmadan rahmet olmaz. Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize ancak bu şekilde yardımcı olabiliriz.

'AİLE KURUMUMUZ SALDIRI ALTINDA'

Aşağılık fikirler etrafımızı sarmış durumda. Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyayı istikrarsızlık girdabına sürüklüyor. Cinsel sapkınlıklar insan hakkı diye sunuluyor.