Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan diziler için talimat verdi: RTÜK harekete geçmeli

26 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:35

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7. Din Şurası'nda açıklamalarda bulundu. Son dönemde dizi ve filmlerin dini değerleri hedef aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanların reyting malzemesi yapılmasına izin vermeyiz. RTÜK harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 7. Din Şurası'na katıldı. Programda söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizi ve televizyon programlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Toplumu bilgilendirmesi gereken dizilerin tam tersine şiddeti teşvik edip meşrulaştırdığını dile getiren Erdoğan, ayrıca aile yapısı ve dini değerlerin de hedef alındığını ifade etti. Müslümanların reyting malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, bu konuda yapımcılara, senaristlere, medya organlarına ve RTÜK'e büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugüne kadar şuralarımızda alınan kararların takibini bizzat yaptım. Diyanet teşkilatımız bünyesinde büyük bir gayretle çalışan tüm kardeşlerimize çalışmalarında iyilikler hayırlar temenni ediyorum.

Hiç şüphesiz dinimiz emin ellerdedir. Yüce rabbimizin koruması altındadır. Müslümanlar olarak bizler de dini yaşamak ve yaşatmakla mükellefiz. Dindarlara yönelik saldırıları püskürtecek olan bizden başkası değildir. Dinimiz İslam asırlar boyu eşsiz güzellikte medeniyetler inşa etmiştir. Batı'nın kan, gözyaşı ve sömürüye dayanan ilerlemesi doğunun ilahi medeniyetini boğmak için geçici dönem üstünlüğü ele geçirmiştir. Biz kendi kodlarımızla kendi medeniyetimizin inşasına ne kadar inanıyorsak medeniyetimizin tekrar dirileceğine o kadar inanıyoruz.

13. yüzyıldaki Moğol istilası İslam coğrafyasını harabeye çevirmiş ancak özünü yok edememiştir. Filistin'de Gazze'de Lübnan'da katliam yaparak Müslümanların soyunu kurutmaya çalışanlar apaçık ortadadır.

"YAPAY DİN OLUŞTURMA GAYRETİNDELER"

Bu gizli ve sinsi düşman son dönemde medya ve sosyal medya ile savaşını yürütmektedir. Bugün çocuklar ailenin, öğretmenin terbiyesinden ziyade dijital medyanın terbiyesine daha fazla maruz kalıyor. Dijital hareket yeryüzündeki tüm semavi dinleri hedef alıp yeni bir yapay din oluşturmanın gayreti içerisindedir. Dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların korunması için acil tedbirler alınmalıdır. Özümüz ruhumuz büyük bir itinayla korunmalıdır.

RTÜK'E DİZİ TALİMATI

Son yıllarda filmlerin, dizilerin, televizyon programlarının aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef aldığını görüyoruz. Müslümanların dış görünüşü sebebiyle aşağılanmasına, reyting malzemesi yapılmasına izin vermeyiz. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlar harekete geçmeli."