Son dakika | Türkiye ile Umman arasında 10 belgelik anlaşma: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

28 Kasım 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:25

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile görüştü. Görüşme sonrası ikili basın karşısında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Umman arasında 10 belgelik anlaşma imzalandı. İşte detaylar...

Tarihte bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı karşıladı

Tarihte bir ilk... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı karşıladı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Türkiye​'yi ziyaret eden Umman​ Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetlerini birbirine tanıttıktan sonra Türkiye ve Umman bayrakları önünde basına poz verdi.

10 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı hediye etti. Hattat Hüseyin Kutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a İstanbul Mushafı'na ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Umman ile 10 belge imzalandı, ortak bildiri kabul edildi. Umman'a ziyaret gerçekleştireceğim. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam birliğinin daha kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık.

"GAZZE İÇİN GEÇ KALINDI"

Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça küresel huzura ulaşamayız. ABD Başkanı'nın Gazze'de ateşkes girişimlerini başlatacağını söylemesi çok geç kalınmış bir adımdır. Türkiye olarak biz üstümüze düşeni yapmaktan çekinmeyiz."

Ardından Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said konuştu.

DEVLET NİŞANI TEVCİH ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Devlet Nişanı Tevcih Töreni"nde Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Devlet Nişanı tevcih etti. Törende, Umman Sultanı Bin Tarık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Said Nişanı takdim etti.

UMMAN İLE İMZALANAN 10 MADDELİK ANLAŞMALAR HANGİLERİ?

Erdoğan ve Bin Tarık'ın huzurunda, iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

- "Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Umman Yatırım Otoritesi Arasında Ortak Girişim Kurulması Anlaşması"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Yatırım İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Umman Sultanlığı Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması"

- "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Umman Sultanlığı Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Diplomasi Akademisi tarafından temsil edilen Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Çalışmalar ve Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Arasında Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı"