Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki olaylarla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu! 'Temennimiz ilerleyiş sürer'

06 Aralık 2024 14:03 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 14:40

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye'de devam eden şiddetli çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bölgeyi yakından takip ettiklerini belirterek, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Muhaliflerin Suriye​'de Esad rejimine karşı Şam​'a doğru ilerleyişini değerlendiren Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin. Esed'e bir çağrımız olmuştu. 'Gel Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim' demiştik. Ne yazık ki bu işte olumlu bir cevap alamadık" dedi.

LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Gönlümüz bunları istemiyor. Dün Lübnan’dan bir görüşme talebi aldık. İnşallah görüşeceğiz. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Yardım talepleri var. Dünyanın suskun olduğu dönemde yardımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'İSRAİL'İN SOYKIRIMININ HESABINI SORMAMIZ GEREKİYOR'

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarla ilgili BM ile görüşen Erdoğan, konuşmadaki detayları şöyle anlattı: "Tüm dünya BM olmak üzere, dün Guterres’le görüşmem oldu. Her türlü gayreti göstereceklerini söylediler. Bölgedeki ateşkesi nasıl devam ettireceğiz, BM tek çıkış yolu.

İsrail kendisi hakkında verilmiş kararlardan sıyrıldı. İnsanlık hesabını soracak. İsrail'in vahşetini, soykırımını hep birlikte dünya devletleri olarak hesabını sormamız gerekiyor."







