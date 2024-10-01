Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok flaş İsrail uyarısı! 'Gözünü Türkiye’ye dikecek’
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yeni yasama yılının açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'e ateş püsküren Erdoğan, "Utanç verici bu tabloya rağmen bazı ülkeler İsrail'e destek sağlamaya devam ediyor. İsrail ne yaparsa yapsın er ya da geç durdurulacak" dedi. Saldırıların Türkiye'yi de tehdit ettiğini belirten Erdoğan, "Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
Aziz milletim, sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılının milletvekillerimizle birlikte ülkemize hayırlar getirmesinin temenni ediyorum.
Meclisi yoğun bir dönem bekliyor. Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış içinde verimli bir yıl olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş, milletimiz devlet tecrübesi konusunda dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir.
Meclis'imiz hürriyetimizin nişanesidir. Daha nice seneler milletimize hizmete devam edecektir. TBMM gazi ünvanını teyit etti. 15 Temmuz'da hainler tarafından bombalanmaya rağmen çalışmıştır.
'DEVLET, MİLLETİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR'
'MAHKEMELERİMİZİ KİMSE BASKI ALTINA ALAMAZ'
Kanunlar uyguladıkları için hiçkimse yargı camiamızı yıpratmaya, mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışmaktadır. Mahkemelerimizin tehdit edilmesine müsaade etmemeliyiz.
'TÜRKİYE'YE KAYBETİREREK SİYASET YAPILMAZ'
Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek. Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılmaz.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail her türlü provokasyonu deniyor ne yazık ki bütün bölgeyi ateşe atmayı amaçlayan Gazze'de 42 bin insanı katletti. Lübnan'a saldıran İsrail dünyadan gerekli tepkiyi almamaktadır. BM'de de açık şekilde söyledim. Netanyahu tüm suçları pervasızca katletmiştir. Soykırım etnik temizlik....Gazze gözünü kin ve nefret bürümüş bir cinayet şebekesinin elinde büyük bir imha kampına dönüşmüştür. Ne yaparsa yapsın er ya da geç durdurulacak.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN..."
Netanyahu, Anadolu'yu da içine alan hayal kurmakta. İşgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. Türkiye bu işlere karışmasın, Türkiye tarafsız olsun diyenlere sesleniyorum. 360 gündür yaşanan barbarlığı 7 Ekim vakasıyla meşrulaştırmaya çalışanlara sesleniyorum. Karşımızda bir katil sürüsü var. Gözü dönmüş bir işgal cephesi karşımızda.,
anı başınızda çocuklar katledilirken, uçaklardan sivil halk üzerine bombalar yağarken sessiz, tepkisiz, hatta tarafsız kalmak suça ortak olmaktır. Buradan 360 gündür üç maymunu oynayanlara soruyorum. Çocuklarınızın gözüne yarın nasıl bakacaksınız? Filistin, Lübnan güvende değilse, kendinizin güvende olabileceğine gerçekten inanabiliyor musunuz? Bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz. Bedeli her ne olursa olsun Türkiye, İsrail'in karşısında durmaya devam edecektir.
Bakalım neler söyleyecek merak ediyorum