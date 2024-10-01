Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok flaş İsrail uyarısı! 'Gözünü Türkiye’ye dikecek’

Son dakika haberine göre Meclis​, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı​ Erdoğan​, Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Meclis'imiz hürriyetimizin nişanesidir. Daha nice seneler milletimize hizmete devam edecektir. TBMM gazi ünvanını teyit etti. 15 Temmuz'da hainler tarafından bombalanmaya rağmen çalışmıştır.

Bu Meclis, 104 yıllık tarihi boyunca şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çıkış yolu bulmayı başarmıştır. Bu Meclis, barışı ve demokrasiyi güçlendirecek, refaha ve özgürlüklere daha fazla alan açacak Cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasayı yapma kudretine ziyadesiyle haizdir. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan anayasa milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. 20'den nfazla değişiklik, milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini açıkça göstermektedir. 82 Anayasası'nın miadı artık dolmuştur.

'DEVLET, MİLLETİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR'

Milleti ve devleti birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Millet varsa devlet vardır. Devlet varsa millet varlığını idame ettirir. Devlet, milletin üzerinde değildir. Millet de devletsiz ayakta ve hayatta kalamaz. Milletin refah ve huzurunun, bununla birlikte daha fazla hürriyetin devletimizi daha da güçlendireceği kanaatindeyiz. Yeni anayasa devlet ile milleti buluşturan niteliklere haiz olmalıdır. Milletin muazzez iradesini temsil eden insanlar olarak, insanımızın hiçbir ferdini dışlamadan, azami müştereklerde buluşturan bir anayasayı yazabilir, yapabilir, bu yüce Meclis eliyle hayata geçirebiliriz.