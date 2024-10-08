Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki vahşetle ilgili konuştu: Bu hadiselerin önüne geçecek adımlar atacağız

08 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, İstanbul'da Semih Çelik adlı caninin katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile ilgili "Cuma günü iki genç kızımız vahşi cinayete kurban gitti. Fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin sorunları ile bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış​ Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında İstanbul'da Semih Çelik adlı caninin katlettiği Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner ile ilgili "Bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin sorunları ile bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bizler dünyanın ilk eğitim öğretim merkezlerinin neşet ettiği Anadolu coğrafyasının bin yıllık sakinleriyiz. Avrupa'yı karanlıktan çıkaran Endülüs'tür.

Akademi pozitif ve sosyal bilimlerin can damarıdır.

İlime, bilime verilen değer ne kadar büyükse bir ülkenin istikbali o kadar aydınlıktır. Bilgiyi üreten merkezler ise üniversitelerdir. Akademiler sadece bilgi aktarım yeri değil aynı zamanda ülkenin ihtiyacı olan fikri değerlendirmenin zeminidir.

Ülkeyi yönetmeyi devraldığımız günden beri gündemimizin başına eğitimi aldık. Çok geniş yelpazede geriye doğru bakınca imkansız gibi görünen nice düzenlemeyi hayata geçirdik.

"TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ ARASINDA 8. SIRAYA ÇIKTI"

76 üniversite sayısı 208'e ulaştı. Öğrenci sayısı 2 milyondan 7 milyonun üzerine çıktı. Her ilimize bir üniversite kurduk. Şu anda 81 vilayetimizin hepsinde bir üniversite var.

Yüksek öğrenim bütçesini 2,4 milyar lirada 341 milyar liraya getirdik. Yüzde 15 olan yüksek öğretimde net okullaşma yüzde 50'ye ulaştı. Göreve geldiğimizde 64 bin olan öğretim elemanı sayısı 185 bine çıktı.

Türkiye öğretim elemanı sayısında OECD ülkeleri arasında 8. sıraya çıktı.

Bilimsel yayında 29. sıradan 17. sıraya geldik. Türk üniversitelerine yakışan kısa vadede bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10'a girmesini sağlamaktır.

Misafir öğrencilerin ekonomiye katkısı 2003'ten bu yana 5 kat artışla 3 milyar doları buldu.

Öğrencilerimize yönelik destekleri göz ardı etmedik.

Devrim yaptığımız alanlardan biri de yükseköğrenim yurtlarıdır. 182 bin yurt yatak kapasitesi 810 bin ilave ile 993'e ulaştı.

Başvuran her öğrencimize burs ve ya kredi imkanı sağlayarak ekonomik açıdan kendilerini destekliyoruz.

Türkiye fikir ve düşünce hürriyeti ile batılı ülkelerin hedefinde Bize üst perdeden ahkam kesenler Gazze'de susuyorlar.

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DAKİ VAHŞET İLGİLİ AÇIKLAMA

Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Önceki ay Eskişehir'de cami avlusundaki insanlarımıza yönelik menfur bir saldırı oldu. Ardından İstanbul'da gencecik bir polis memurumuz alçakça şehit edildi.

Geçtiğimiz cuma günü ise hayatlarının baharındaki İki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allahtan rahmet acılı ailelerine de başsağlığı diliyorum.

Kimi zaman dijital platformlardan yayılan ceratin kimi zaman sapkın akımların, kimi zaman uyuşturucu illetinin kimi zaman alkol belasının kimi zaman televizyon dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz.

Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Millet ve devlet olarak bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin karşılaştığı sıkıntılarla bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır.

Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerinde seyirci kalamayız.

Üniversitelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Sizlerden ciddi manada destek bekliyoruz.