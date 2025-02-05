Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e slogan cevabı: 'Muhatap alıp cevap versek bize yazık'

05 Şubat 2025 15:50 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:15

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki soruşturma kapsamında ifade verdiği gün Çağlayan Adliyesi önündeki kalabalığın yaptığı sloganları eleştirerek CHP lideri Özgür Özel'e göndermede bulunan Erdoğan, "Ey Özgür bey! Muhatap alıp cevap versek bize yazık" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kurultayı bir tasfiye aracı olarak kullandığını belirterek "Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor." dedi.

"Kısa mesafe koşucusu değiliz." ifadesini kullanan Erdoğan, uzun ve yorucu bir maratonun koşucuları olduklarını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık." diye konuştu.

"KONGRELERİMİZDE YUMRUKLAR DEĞİL, YÜREKLER KONUŞUYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Muhalefet kurultayı tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Ne büyük bahtiyarlık ki bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor, kongrelerimizde gönüller buluşuyor kalpler kucaklaşıyor. Sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi tamamlıyoruz.

"BİZİM MÜCADELEMİZ KİŞİSEL KARİYER MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. En tepeden en ücra birimine kadar hepimiz ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz.

"BİZ KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ"

Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Biz uzun ve yorucu bir maratonun koşucularıyız. İpi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız. Millete hizmet yolunda kırılmak darılmak küsmek gibi bir lükse hiçbirimiz sahip değiliz. Kişisel ihtiraslarını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık, olmayacağız. Ben değil, biz demeye eneden ve enaniyetten uzak durmaya devam edeceğiz.,

"HAYAL DENİLEN NİCE REFORMLARA BİRLİKTE İMZA ATTIK"

Bugün 22 yıl öncesine kıyasla her alanda bambaşka bir Türkiye'den bahsediyorsak bunda sizlerin çok büyük emeği var. Karalamalara kışkırtmalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. Hayal denilen nice reformlara birlikte imza attık. Zulmün baskının yasakların ufkumuzu kararttığı eski günlerden 2025 yılının müreffeh Türkiye'sine yine beraber ulaştık. Türkiye'de siyasi partilerde bir zihniyet değişimine sizler öncülük ettiniz.

"BU ÜLKEDE YILLARCA KADININ ADI YOKTU"

Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Kadınlar çoğu zaman siyasette bir vitrin malzemesi olarak görülüyordu. Başörtüsünden ötürü okuma kamuda çalışma hakları kısıtlanıyordu.

CHP'YE TEPKİ: ÜNİVERSİTELERİN KAPISINDA İKNA ODALARI KURANLAR SİZDİNİZ

Ey CHP unutma üniversitelerin kapısında ikna odaları kuranlar sizdiniz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Eğitimde kız çocuklarımızın okullaşma oranını biz yükselttik. 2002'de üniversitelerde kız öğrenci oranı sadece yüzde 13 iken, bugün yüzde 53'ün üzerine çıktı. Ey Özgür Bey biz buraya durup dururken gelmedik ter döktük yüreğimizi koyduk.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR"

Unutmayın; kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanun'la başka hiçbir sözleşmeye, belgeye veya dışarıdan müdahaleye ihtiyaç duyulmayacak bir kapsayıcılıkta kadınların korunmasını temin ettik. KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalardan aile içi şiddetin resen takip edilen suçlar arasına alınmasına kadar birçok başlıkta devrim niteliğinde adımlar attık.

"İZİN VEREMEYİZ"

Rövanşizm kokan marjinal bir siyasetin, muhalefet eliyle yerel yönetimler üzerinden hortlatılmaya çalışılması, demokrasi adına utanç, endişe vericidir. Kadınların çetin mücadeleler neticesinde elde ettiği kazanımların ister yerel yönetimler olsun, ister özel sektör olsun gasbedilmesine tolerans göstermeyiz. Muhalefetin yönettiği kimi belediyelerde 28 Şubat döneminden hatırladığımız ayrımcı politikalar tekrar hayata geçirilmek isteniyor. İdeolojik bağnazlıklarla insanımızın yaşam tarzına, inanç ve kültür değerlerine müdahale edilmesine asla izin veremeyiz. Dün dünde kalmıştır. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları eski Türkiye'de kalmıştır. Vesayet odakları adına konuşan tetikçi kalemlerin, millete ve sivil siyasete ayar verdiği günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır.

SURİYE LİDERİ ŞARA İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye dış politikada usta bir santranç oyuncusu gibi stratejik hamlelerle bölgemizde ve dünyada anahtar konuma gelmeye başladı. Dün Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve heyeti ülkemize tarihi kavşakta çok kritik ziyarette bulundu.

Güvenlikten yeniden inşa faaliyetlerine birçok konuyu değerlendirdik. Geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık. Öncesinde Mısır'ın dışişleri bakanını kabul ettik. Bu akşam Almanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Yarın depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle Adıyaman'dayız.

"BİRBİRLERİNE SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖSTERİYORLAR"

Bir ara kırmızı kartla bazı şeyler yapmayı denediler onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Aslında kartları birbirine gösteriyorlarmış. A şehrinin belediye başkanı B şehrinin belediye başkanına eski genel başkan yeni genel başkana bunlar birbirlerine sürekli kart gösteriyorlar. Şimdi de marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi döndüler, dolaştılar marjinal sol yapıların maskotu, oyuncağı, payandası haline getirdiler."