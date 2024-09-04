Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

04 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları şükranlarını sunan Erdoğan, Türkiye'nin istikbalinin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nde alınan tarihi kararların Kurtuluş Savaşı’nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetin istikbaline de yön verdiğini aktardı.

"CUMHURİYETİMİZİN İSTİKBALİNE DE YÖN VERMİŞTİR"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sivas Kongresi’nde her türlü imkânsızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı’nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir.

"GENÇ NESİLLER ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE TAŞIYACAKTIR"

Bundan 105 sene evvel Sivas’ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır.

Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum.."