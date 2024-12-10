Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’de yeni dönem mesajı! 'Teröristlerin başı ezilecek'

10 Aralık 2024 15:09 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:43

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Esad rejiminin çöktüğü Suriye'de yeni dönemin başladığını belirten Erdoğan, sığınmacıların geri dönüşleri için kolaylık sağlanacağını söyledi. Esad'ın devrilmesini 'muhteşem bir devrim' diye nitelendiren Erdoğan, "İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Suriye, Suriyelilerindir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye​'de yaşananlara değindi. Suriye halkının yıllar sonra özgürlüğe kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden bölünmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"SURİYE'NİN BİR KEZ DAHA BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Suriye'nin diğer kısımlarında bulunan DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin en kısa sürede etkisiz hale getirileceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye konusunda fedakarlıkta bulunduğuna vurgu yaptı.

Suriyelilerin evlerine dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmanın da kabul edilmeyeceğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız." dedi.

"DEAŞ VE PYD'NİN EN KISA SÜREDE BAŞI EZİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Bass yönetimi sonrası Suriye aydınlık günlere kavuşmuştur. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde mutlu geleceğe giden kapı açılmıştır. Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında güçlendirilecektir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle işbirliği yapacağını düşünmüyoruz.

"BİRİLERİNİN BÖLGEYİ ATEŞE BULAMASINA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Türkiye olarak Suriye'nin bu seviyeye gelmesine yönelik çok büyük fedakarlıkta bulunduk. Bunu şikayet ederek değil memnuniyetle yerine getirdik. Suriye'nin bir kez daha topraklarının bölünmesine izin veremeyiz. Evlerine yeniden dönmelerine yönelik hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleriyle bölgeyi ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız.