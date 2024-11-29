Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan televizyon dizilerine sert eleştiri! 'Milletimizin sinir uçlarıyla oynuyorlar'

29 Kasım 2024 15:50 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:59

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek' temasıyla düzenlenen TRT World Forum'nda önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde RTÜK'e çağrıda bulunarak aile ve sosyal yapıya aykırı yayınlar yapan televizyon dizilerini de sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Diziler değerlerimizi temsil etmiyor. Şiddet, uyuşturucu ve sapkınlık normalleştiriliyor. Son dönemde milletimizin sinir uçlarıyla oynuyorlar. TV yayınlarının çoğalmasının sebebi para kazanmayla izah edilemez. Dozu artan kışkırtıcı yayınların masum olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayın durdurma cezası gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından RTÜK harekete geçti! O diziler için yayın durdurma cezası gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, ardından TRT World Forum'a katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne geçti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara hitap eden Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.

"DÜNYA 5 ÜLKENİN İKİ DUDAĞI ARASINA TERK EDİLEMEZ"

Gazze'de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in bugünkü yapısıyla devam edemeyeceğini belirterek "194 ülkenin kaderi beş daimi üyeden birinin iki dudağı arasına terk edilemez." ifadesini kullandı.

"SÜRATLE DEĞİŞİM GEREKİYOR"

Her krizin yeni fırsat pencereli açtığını kaydeden Erdoğan, "Dünya 5 daimi üyenin eline bırakılamaz. Süratle bu değişim gerekiyor. 5 daimi üye 15 geçici üye olmaz. Bu şekilde dünya yönetilemez." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"DÜNYA EŞİTSİZLİKLERİN PENÇESİNDE KIVRANMAKTA"

Forum kapsamında dünyamızı tehdit eden meseleler masaya yatırılacak, atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Toplantının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun sancılı meselelerine yeni ve etkili çözüm yolu sunmasını temenni ediyorum. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugün dünya eşitsizliklerin pençesinde kıvranmakta. Yüzümüzü nereye çevirsek dram görüyoruz, adaletsizlikler görüyoruz. Sınır komşusu iki ülkenin birinde zenginlik hakimken diğerinde milyonlarca insan açlık ve yoksullukla boğuşuyor.

"İNSANLIK DÖNÜM NOKTASINDA"

Umutlarımızı yeşertecek bütün gelişmelerin sayısı giderek azalıyor. İnsanlık bir dönüm noktasındadır. Evlatlarımızın, torunlarımın geleceğini etkileyecek hadiseler yaşanmaktadır. İnsani krizler mevcut dünya sisteminin kırılganlığını ortaya sermektedir. Hep söylediğim gibi her kriz aynı zamanda bir imkandır.

Her kriz yeni bir dönemin muştusu olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir. Bu BM'ye devam edebilir miyiz? Hayır. BM reform edilmeli. Dünya 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz. Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye olmaz. Bu şekilde yönetilemez. Dünya değişti, değişiyor. Öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart.

"TÜRKİYE NE YAPIYORSA BARIŞ İÇİN YAPIYORDUR"

Kabullenmezler biliyorum. 4. yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı bize kurallara dayalı uluslararası sistemin zayıflığını gösterdi. İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz.

"MİLLETİMİZİN SİNİR UÇLARIYLA OYNANIYOR"

Tamamen izlenme kaygısıyla çekilen diziler, ne kültürümüze ne değerlerimizin yaşatılmasına hiçbir fayda sağlamıyor. Şiddetin meşrulaştırdığını görüyoruz. İstisnai örnekler üzerinden tüm aile yapımız hedefe konulmakta, toplumun temel direği olan aile adeta kötülüklerin kaynağı olarak yansıtılmaktadır.

İktidar partisi olarak LGBT denilen aile düşmanlığı denilen yapıya karşıyız. Açık söylemek gerekirse son dönemde milletimizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Sadece para kazanma hırsıyla da izah edilemez. Bir sosyal mühendislik projesi uygulanıyor. 28 Şubat'a giden yolların nasıl döşendiğini biliyoruz.

Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye​ olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz. Türkiye ne yapıyorsa, barış için yapıyordur. Bizim hiçbir ülkeye ve millete düşmanlığımız yok. Başka bir kökenden diye kimseye öfke duymuyoruz, husumet beslemiyoruz.