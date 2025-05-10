Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı! 'Her an müjdeleri alabilirsiniz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda açıklamalarda bulundu. PKK'nın fesih kongresinin toplandığının açıklanmasının ardından ilk yorumu yapan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci büyük titizlikle yürütüyor. Terör belasından ülkemizi kurtarmaya kararlıyız. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre, Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan ve devam eden süreçte, İmralı görüşmelerinden sonuç çıktı.

Yürütülen süreç sonunda İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yaptı.

PKK'nın bu çağrının ardından fesih işlemlerini ne zaman tamamlayacağı ve bu kapsamda da kongreyi ne zaman toplayacağı merak ediliyordu.

PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklanması bekleniyor. Bu açıklamanın ardından sessizliğini bozan Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar yapa katıldı. Konuşmasına, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'na teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Annelik makamının kutsallığına işaret eden Erdoğan, "Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin tamamına Rabbim'den aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum" diye konuştu.



'TÜRKİYE'Yİ TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ'

Barış konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"40 yıldır annelerin yüreklerine kor ateş düşüren terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Sağlam adımlarla yürüyoruz. İstihbarat ve diğer yetkililer üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor.

Biz de bir boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Annelerin dualarıyla terörsüz Türkiye menziline varacağımızı umut ediyoruz. Bölgemizi kaos ve gözyaşına boğanların oyununa gelmeyeceğiz. Bölmeye çalışanlara cevabımızı birbirimize sarılarak vereceğiz.

"HER AN MÜJDELER ALABİLİRSİNİZ"

Kardeşlik hukukunu daha da güçlendirip, Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeler alabilirsiniz, alacaksınız. Hayatta olan annelerimize aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür diliyorum, hayatlarını kaybeden annelerimize rahmetler diliyorum."