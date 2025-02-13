Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Gazze çıkışı! Bu teklifler hukuk ve vicdan dışı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Filistin'e destek mesajı veren Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz." dedi.

İki ülke arasında 24 anlaşma imzalandığını belirten Erdoğan, "Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile - sosyal hizmetler, bankacılık, sağlık, savunma alanında 24 belge imzalandı.

TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLAR

İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmemizde de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.

Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmada hemfikiriz. Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme iradesini teyit ettik" dedi.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planını sert ve net bir dille eleştiren Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimiz ile dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yolu ile BM temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dahilinde çözülmesini istiyoruz.

Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına desteği bizim için anlamlıdır. Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz.

Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.