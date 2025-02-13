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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Gazze çıkışı! Bu teklifler hukuk ve vicdan dışı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya-Pasifik turu kapsamındaki son durağı Pakistan oldu. Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında 24 anlaşma imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planını sert ve net bir dille eleştiren Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından kaporma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde kararlı duruşumuzu sürdürmeliyiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen Filistin devletinin tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Gazze çıkışı! Bu teklifler hukuk ve vicdan dışı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 13:03

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Filistin'e destek mesajı veren Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz." dedi.

İki ülke arasında 24 anlaşma imzalandığını belirten Erdoğan, "Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile - sosyal hizmetler, bankacılık, sağlık, savunma alanında 24 belge imzalandı.

TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLAR

İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmemizde de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.

Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmada hemfikiriz. Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme iradesini teyit ettik" dedi.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planını sert ve net bir dille eleştiren Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimiz ile dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yolu ile BM temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dahilinde çözülmesini istiyoruz.
Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına desteği bizim için anlamlıdır. Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz.
Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump'ın Gazze açıklaması ve planı ne?
"İsrail, Gazze'yi ABD'ye devredecek" açıklaması ile dünyanın tepkisini çeken Trump, Gazze'yi ele geçirme planı kapsamında Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söyledi. Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti. ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.
ETİKETLER
#abd
#gazze
#pakistan
#cumhurbaşkanı erdoğan
#filistin
#şahbaz şerif
#donald-trump
#Asya-pasifik Turu
#Anlaşmalar
#Politika
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