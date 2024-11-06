Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik! 'Daha adil bir dünya' mesajı

06 Kasım 2024 12:00 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:09

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump için bir tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump için bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında iki ülke ilişkilerinin güçlenmesine yönelik dileğini aktarırken, adil bir dünya için daha fazla çaba gösterilmesi inancını vurguladı.

İşte Erdoğan'ın mesajı:

FİLİSTİN'İ DE UNUTMADI

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.

Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.

Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."