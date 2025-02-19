Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert eleştiri! 'Haddini ziyadesiyle aştı'

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Coşkulu bir atmosferde geçen toplantıda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok konuya değindi.

Erdoğan, 'Asker Duası' isimli şiirini yanlış okuyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de sert bir dille eleştirdi. Özel'in 85 miyona rezil olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: Muhalefet de genel başkanlar değişti ama kendi halkına yabancı zihniyet de bir değişim yaşanmadı. CHP'de gelen gideni aratma geleneği Özel'le de değişmedi. CHP liderinin trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımıza biz üzülüyoruz. Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi.

'CHP'DE MOTOR SU KAYNATTI'

Sayın Özel son 3 haftadır marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paraladı. Adeta 40 dereden su getirdi. Grup kürsüsünde Almanca şiir okuma müsameresinden şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar her türlü hünerini sergiledi. Sonuçta ne oldu söyleyeyim; Motor su kaynattı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Asıl şiir bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Bir şiir katliamına imza attı. Aklına her geleni söylemek, boş konuşmak, sürekli polemik peşinde koşmak akıllı bir siyaset değildir. Muhalefet ne ile meşgul olursa olsun biz işimize bakacağız.

ŞAİBELİ KURULTAY ELEŞTİRİSİ

Para kulelerinin temsil ettiği anlayışın siyaset kurumundan atılması şart. Sandığın itibarına gölge düşüren gayrı meşru tasarrufun reddedilmesi siyaset adına önemli bir kazanım olacaktır. Gayya kuyusuna bizi de çekmelerine izin vermeyeceğiz. Konu yargıya intikal ettiğine göre kozlarını mahkemede halletsinler. Bizim onların hançer siyasetiyle oynayacak ne sabrımız ne midemiz var. Biz ne hançer biliriz, ne de şaibeli iş yaparız. Biz temiz siyaseti rehber edinmiş bir partiyiz."

TÜSİAD'A SERT TEPKİ

Erdoğan'ın esas gündemi ise TÜSİAD'ın açıklamalarıydı. Cumhurbaşkanı, AK Parti öncesi eski Türkiye'yi hatırlatan, hükümeti hedef alan TÜSİAD'a sert sözlerle yüklendi.

TÜSİAD'ın haddini aştığını söyleyen Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"TÜSİAD'ın haddi aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse eleştirilerden azade değildir.

Tutarlı, yapıcı olması halinde eleştirilere hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bugün konuşan Türkiye'den bahsediliyorsa mümkün hale getiren AK Parti'dir.

Yasakları kaldıran bizim iktidarımızdır. Terörü ve şiddeti övmediği müddetçe her türlü fikrin rahatça tartışılmasını biz sağladık. Bunları CHP'nin engellemelerine rağmen yaptık. Verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi milletimizdir.

Bizim muhatabımız kuklacılardır kuklalarla işimiz yok.

"2002 ÖNCESİNİN NEYE TEKABUL ETTİĞİNİ HATIRLIYORUZ"

TÜSİAD zihniyeti, siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bu yapı kamunun kesesinden elde edilen haksız kazançlar ile büyümüş ve büyütülmüş iş adamları ie matuftur.

2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabul ettiğini hepimiz hatırlıyoruz.

Bakınız bunlar eski Türkiye'de sadece paraya hükmediliyorlardı. Aynı zamanda siyasi dizayn ediyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz işte buna dur dedik.

Milletin muazzez iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık. Ekonomiyi rant ekonomisi olmaktan çıkardık.

Milletin kaynaklarını milletin kalkınması için kullandık.

"ÇÖKTÜ DEDİKLERİ GAZETE MANŞETLERİYLE SİYASETE AYAR VERME DÜZENLERİDİR"

Çöktü dedikleri yıllardır yıllardır tıkır tıkır işleyen rant düzenleridir. İmtiyazları üzerine inşa ettikleri ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri sistem çökmüştür. Paralarına para kattıkları sistem çökmüştür. Gazet manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür.

"TÜRKİYE TAPULU MÜLKÜNÜZ, MİLLET PERSONELİNİZ DEĞİL"

Biz bu makamlarda olduğumuz sürece devletin kaynaklarının bir avuç ayrıcalıklıya akan eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Türkiye sizin tapulu mülkünüz, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanınız değildir.

Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz.

"ESKİ SİSTEMİ GERİ GETİRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

Morali bozuk olan ülke değil, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır.

Ne hak yiyen olacağız, ne de milletin hakkının hukukunun iradesinin gasp edilmesine rıza göstereceğiz. Biz bu makamlarda olduğumuz sürece devletin kaynaklarının bir avuç seçkine aktığı eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir."