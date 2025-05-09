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Erdoğan'dan Yeni Papa'ya Gazze mesajı! Tebrik mektubunda dikkat çeken ifadeler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda “Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Yeni Papa'ya Gazze mesajı! Tebrik mektubunda dikkat çeken ifadeler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 17:09

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanı mektubunda “Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Yeni Papa'ya Gazze mesajı! Tebrik mektubunda dikkat çeken ifadeler

' PAPA FRANSUVA BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ'

Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

Erdoğan'dan Yeni Papa'ya Gazze mesajı! Tebrik mektubunda dikkat çeken ifadeler

'YAPICI DİYALOĞA GÜVENİM TAMDIR'

Erdoğan mektubunda “Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

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#Politika
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