Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz

26 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısına katıldı. Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Savunma sanayiinden otomotive, havacılıktan insansız sistemlere, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş bir yelpazede kendi sektörlerinin lideri olan şirketlerimize teşekkür ettik. Bu firmaları canı gönülden tebrik ediyorum.

Özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam sağlayın.

NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİNDE ALKIŞLANMASINA TEPKİ

Suriye'deki ihtilaf 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş 2,5 yıldır sürüyor. Gazze'de 16 bini masum çocuk 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. ABD'nin kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bin insanı katledenleri Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Onun dışında onlara karşı tam aksi bir tavır konuluyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi kadınların, çocukların öldürülmesini seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ise ABD'de alkışlanıyor. Hani demokrasi, hani özgürlük, insan hakları? Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan, bu caniye kürsü veren, bununla yetinmeyip konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.

Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken utanmıyor. 40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor.

"EKONOMİDEKİ VERİLER DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Ne etrafımızdaki çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin faturası bizi yolumuzdan alıkoymadı. Elbette sarsıldık, sıkıntılar yaşadık ama hedeflerimizden asla kopmadık. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnşallah çok daha iyi olacak.

TOGG'da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere de ilham oldu. Ayrıca küresel otomobil firmaları ve büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık. Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi imzaladık. BYD ülkemizde Manisa'da üretim tesisi ve AR-GE merkezi kuracak. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bunlar sadece birer başlangıç. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü bir canlanma göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hazırladığımız uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında hayata geçiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji belgemizle yüksek teknolojiye dayalı yatırımları daha fazla ülkemize çekmeyi hedefliyoruz.

ÇİP FABRİKASI İÇİN 5 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK PAKETİ

Ülkemiz çip tasarımı konusunda büyüyen bir ekosisteme sahip. Endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa etme hedefiyle HIT-30 Programı'nı başlatıyoruz. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az 1 endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz."

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