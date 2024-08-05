Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tüm zamanların rekorunu kırdık!

05 Ağustos 2024 19:28 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:15

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıldız Sarayı'nı yeniden ihya ettik. Tarihimize sahip çıkıyoruz. İş dünyasına desteğimiz sürecek. Hükümetimiz üretenin çalışanın daima yanındadır.

KATZ'A TEPKİ: RAHATSIZ ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Türkiye Filistin'in yanındadır. Tüm imkanlarla kardeşlerimize yardım edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyacağız. Batılı aktörler bir avuç siyonistin esiri olmuş durumda. Hamas'ın yapıcı tavrına rağmen Netanyahu yönetimi katliam politikasını sürdürüyor. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için tüm yolları deniyor. Son 1 ayda 40 bin masumun bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Soykırım davasına müdahil olacağımızı açıklamıştık. Bununla ilgili somut adımı atıyoruz. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim. Bayrağımıza dil uzatanları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye mevcut İsrail hükumetini ateşkese zorlamak için aldığı kararların sonuna kadar arkasındadır. İhracatçılarımız kendilerine yeni pazarlar bularak buradaki kaybı telafi etmektedirler. Her şeyin telefisi olur ama Filistinli mazlumlara sırtını dönmenin telafisi olmaz."

"REKOR KIRDIK"

İhracatta tüm zamanların rekorunu kırmış olduk. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çalışıyoruz. Hit 30 programının sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Hükümetimiz çalışanın daima yanındadır. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok başlıkta ülkemizi parmakla gösterir seviyelere beraberce ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz. Göreve ilk başladığımızda terleyen bir başbakan olacağımıza söz vermiştik. İllerimizde yapımı devam eden projeleri yerinde görüyoruz. Tamamlanan eserlerin açılış sevincini milletimizle paylaşıyoruz.

"BÖLGEMİZ SANCILI DÖNEM YAŞIYOR"

Bölgemiz sancılı dönem yaşamaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı 2.5 yılını doldurdu. İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar 10.ayını geride bıraktı. Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı. Ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Meclis hukuk heyetimiz 7 Ağustos'ta davaya müdahillik dilekçemizi divana teslim edecektir. Resmi başvurumuzu böylece yapmış olacağız. Devlet adamı olmak yerine klavye soytarılığına özenenlere şunu söylemek isterim. Sosyal medya şarlatanlarını rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye bölgemizde barışın teminatı olacaktır. İsrail bölgeyi ateşe atmak istiyor. Netanyahu yönetiminin saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolar ile baş başa bırakıyor.

"İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI"

Bu anlayışla Türkiye'nin inşası için gece gündüz koşturuyoruz. Geçen hafta açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir. Temmuz ihracatımız yüzde 13,8 artış kaydetmiştir. Tüm zamanların temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik. İthalatımızdaki düşüş eğilimi devam ediyor. Yüzde 7,9 oranında geriledi. Dış ticaret açığımız 7,2 milyar dolara indi. İsrail'le dış ticaret işlemleri durduğumuz dönemde böyle bir orana ulaşmamız takdire şayandır. Türkiye, İsrail'i ateşkese zorlamak ve yardımları temin etmek için aldığı bu kararın sonuna kadar ortadadır. Filistinli mazlumlara sırt dönmenin telafisi olmaz.

TURİZM YATIRIMLARI

Anadolu, eşsiz güzellikte bir açık hava müzesidir. Uzun yıllar bu imkanlardan istifade edemedik. 22 yılda doğudan batıya, kuzeyden güneye gizli kalmış hazineleri turizme kazandırmak için çok mücadele ettik. Ulaştırma yatırımlarımızla 81 vilayetin her bir karış yerli yabancı ziyaretçilere açıldı. Turizm sektörümüze yaptığımız yatırımların karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla rekor kırdı. Turizm gelirlerimiz de artmaktadır. Çok büyük aksilik olmazsa turizmde 60 milyar dolar gelir hedefini yakalayacağız. Turizm sektörümüzün vizyonunu buna göre şekillendirmesinde fayda var. Vurgunculuk yapanlar en büyük zararı ülkemize vermektedir. İtibar ve güven zor kazanılan fakat kolayca kaybedilen değerlerdir. Fırsatçıların bu değerlerimizi dinamitlemesine izin vermemeliyiz."

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