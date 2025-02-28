Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan getirildi. Çağrı Erhan'a ayrıca "Büyükelçi" ünvanı verildi.

Haberin ayrıntıları geliyor...