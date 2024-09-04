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Son dakika | Cumhurbaşkanlığı doğruladı: Erdoğan, BRICS Zirvesine katılacak!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 16:58 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:03
Son dakika | Cumhurbaşkanlığı doğruladı: Erdoğan, BRICS Zirvesine katılacak!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını doğruladı.

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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