Son dakika | Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 16:00 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:18
Son dakika haberi: Maldivler, Danimarka, İsviçre, Gana, Almanya ve Letonya büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
(Danimarka Büyükelçisi Ole Toft)
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Maldivler Büyükelçisi, Danimarka Büyükelçisi, İsviçre Büyükelçisi, Gana Büyükelçisi, Almanya Büyükelçisi ve Letonya büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduğu bildirildi.
İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand
Kaynak: tgrthaber.com