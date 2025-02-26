Son dakika | DEM parti 3. İmralı başvurusunu yaptı! 'Tarihsel çağrıyı bekliyoruz'

Son dakika haberi DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya üçüncü kez gitmek için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru yaptı. Bakanlığın tarih vermesi bekleniyor. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı'ya üçüncü kez gitmek için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuru yaptı. Bakanlığın tarih vermesi bekleniyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için başvuru yapıldığını açıkladı. Görüşmenin birkaç gün içinde yapılmasını beklediklerini dile getiren Doğan, çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade etti. Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." dedi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.

DEM heyeti, iki kez PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.