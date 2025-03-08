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 | Onur Kaya

Son dakika | DEM Parti MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

Son dakika haberi: DEM Parti İmralı'nın silah bırakma çağrısının ardından sürecin yeni aşamasına başlıyor. İkinci kez siyasi partilerle görüşecek olan DEM Parti, bu kapsamda MHP'yi de ziyaret edecek. Ayrıca DEM Parti'nin AK Parti'yi de ziyaret edeceği açıklandı. İşte kritik görüşmenin tarihi ve heyette yer alacak isimlere ilişkin ayrıntılar...

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Son dakika | DEM Parti MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 14:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a seslenerek PKK'yı feshetmesi ve terör örgütüne silah bırakması için talimat vermesi çağrısında bulundu. Bahçeli'nin istediği çağrı 27 Şubat'ta geldi. DEM Parti'nin İmralı heyeti ile yaptığı görüşmede mektubunu ileten teröristbaşı Öcalan, PKK ve tüm grupların silah bırakmasını istedi.

DEM PARTİ İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNE BAŞLIYOR

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakma çağrısı, terör örgütünün de ateşkes ilan etmesinin ardından gözler siyasilere çevrildi. DEM Parti, sürecin yeni aşamasında ikinci tur görüşmelerine başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda siyasi partileri ziyaret edecek olan DEM Parti heyetinin takvimi de netleşmeye başladı.

ZİYARET TAKVİMİ BELLİ OLDU

DEM Parti heyeti, 10 Mart'ta saat 10.00'da EMEP ile Meclis'te görüşecek. DEM heyetli, aynı gün saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

12 Mart'ta saat 11.00'de Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek olan DEM Parti, 15 Mart'ta da Yeniden Refah Partisi'nin kapısını çalacak.

MHP'YE İKİNCİ ZİYARET

DEM Parti heyetinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) yeni bir ziyarette bulunacağı öğrenildi. Görüşmenin saati ve yeri ise henüz netleşmedi. 17 Mart Pazartesi günü MHP'yi ziyaret edecek heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın olacağı öğrenildi.

BAHÇELİ GÖRÜŞMEDE YER ALACAK MI?

DEM Parti, Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı sürecin mimarı MHP lideri Bahçeli ile ilk tur ziyaretleri çerçevesinde görüşmüştü. Ancak bir süredir sağlık sorunları bulunan Bahçeli'nin ikinci görüşmede yer alıp almayacağı bilinmiyor.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

DEM Parti'nin yapacağı ziyaretlerde sürecin nasıl ilerleyeceği, siyasi partilerin nerede duracağına ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca terör örgütünün ateşkes ilan etmesinin ardından DEM Parti heyetinin gerekli yasal düzenlemelerin çıkarılması için Meclis'te adım atılmasını isteyeceği belirtiliyor.

ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP EDEBİLİR

Öte yandan DEM Parti'nin süreci daha iyi anlatmak için AK Parti'yi de ziyaret edeceği, sürece ilişkin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edebileceği öğrenildi.

AK PARTİ'YE ZİYARET

DEM Parti, AK Parti'ye de ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin tarihi 17 Mart olarak açıklandı.

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