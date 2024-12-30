Son dakika | DEM Parti'nin 'İmralı' mesajına hükümetten ilk açıklama: Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor

30 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:36

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, "Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor, terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin 22 Ekim'de yaptığı "DEM Parti ve İmralı görüşmeli, teröristbaşı Meclis'e gelerek PKK'nın lağvedildiğini söylemeli" çağrısının ardından beklenen görüşme gerçekleşti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin detaylarını açıklayan DEM Parti, Öcalan'ın "gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı verdiğini aktardı. İmralı'daki görüşmeye ilişkin hükümet kanadından ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​'dan geldi.

Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ekonomi yönetimi, Şanlıurfa​'da Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu​ (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık. Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonu da biliyorsunuz. En önemli unsurlarından biri 'Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacaktır' başlığı. Bütün vatandaşlarımızın eşit, onurlu olarak demokratik ülkede kendilerini en rahat hissettikleri şekilde yaşamalarından yanayız. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor. Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. Terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz. Türkiye'nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz. Türkiye, içinde yaşattığı zenginliklerle birlikte kapsayıcı millet anlayışıyla bütün bu farklılıkları kuşatan millet anlayışı içinde yoluna devam edecek. Hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz. Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir, ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın, bunu da elbette kim istemez? Önümüzdeki süreçlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz."

Her zaman demokrasiden ve kalkınmadan yana olduklarını belirten Yılmaz, terörün demokrasinin de kalkınmanın da düşmanı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Terörün ortadan kalktığı ortam hem ülkemiz için hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu için demokrasi bakımından da kalkınma bakımından da çok daha olumlu bir ortam oluşturacak." dedi.

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