Son dakika | DEM Parti'nin MHP'yi ziyaret edeceği tarih belli oldu!

Son dakika haberi: DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, parti önümüzdeki hafta hem kendi bileşenleri ve ittifak güçleriyle hem de AK Parti ve MHP ile siyasi istişarelerini sürdürecek. DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek. 2 partinin görüşmesi TBMM'de 11.30'da olacak...

DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan bir heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

Son dakika haberine göre, DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek. Meclis'te yapılacak görüşmenin saati 11.30 olarak belirlendi.

"AK PARTİ VE MHP İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz Gelecek Partisi’ni ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette; Türkiye'nin demokratikleşme süreci, İmralı Heyetimizin Abdullah Öcalan ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nın 12 Mayıs tarihinde açıkladığı kongre kararları ele alındı. Ayrıca, partiler arası diyaloğun derinleştirilmesi ile Meclis çerçevesinde barış ve çözüm yolunda atılması gereken adımlar değerlendirildi. TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil edilmesini sağlayacak bir yöntemin benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.