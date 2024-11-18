Son dakika | Demokrat Parti'de deprem! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

18 Kasım 2024 13:17 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:03

Son dakika haberi: Demokrat Parti'de olaylı geçen kongre sürecinin ardından istifa depremi yaşandı. Partinin İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun istifa ettiklerini açıkladı.

Demokrat Parti​ İstanbul Milletvekili​ Cemal Enginyurt​ ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla partiden istifa​ ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Cemal Enginyurt, siyasette merkez bir oluşum gerektiğini vurguladı. 4 yıl boyunca siyaset yaptığı Demokrat Parti'de güzel dostluklar edinip güzel insanlar tanıdığını söyleyen Cemal Enginyurt, bu süreçte Demokrat Parti'yi sevdirmek ve ayağa kaldırmak için mücadele verdiğini dile getirdi.

"MERKEZ SAĞI TOPARLAMAK İSTEDİK"

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Enginyurt, "Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı" şeklinde konuştu.

"GENEL BAŞKANI UYARDIK, DİNLEMEDİ"

Genel Başkan Gültekin Uysal'ı kongre konusunda uyardıklarını belirten Cemal Enginyurt, "Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Gelin bunu Mart 2025'te yapalım ve her kesimden insanı davet edelim dedik. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük" dedi.

"MİLLETİN SESİ, CESUR YÜREK OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Enginyurt sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal beyefendi kişiliğiyle takdir ettiğim bir kardeşimdir. Kendisine ve bütün partililere teşekkür ediyorum. Benden yana bütün haklarımı helal ediyorum. Ama bugün itibarıyla Demokrat Parti'den istifa ediyorum. Milletimin sesi olmaya, cesur yürek olmaya devam edeceğim. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik ve demokratik cumhuriyeti savunmaya devam edeceğim. Emekliyi, işçiyi, köylüyü, çiftçiyi, kadınları, gençleri, her kesimi savunmaya devam edeceğim. Nerede sesini duyurmak isteyen varsa onun yanında olacağım. Ve en önemlisi sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidecek, onun yolunda gidenlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Bu cumhuriyet Atatürk tarafından bize emanet bırakılmışsa cumhuriyeti kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Haklarımı helal ediyorum ve istifa ediyorum."

Demokrat Parti'nin dün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa ettiğini duyurdu. İstifa gerekçelerini yazılı olarak açıklayan Uzun şu ifadeleri kullandı:

"MERKEZ SAĞ SİYASET, TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSU"

"33 yıl önce, henüz Mülkiye'de öğrenci iken, girişinde 'Anavatan Partisi Genel Merkezi' yazan kapıdan içeriye adım attığım ilk günden bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü o gün Türkiye'nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlası idi.

Dün üzerinde Anavatan Partisi, şimdiyse Demokrat Parti yazıyorsa, merkez sağı birleştirmek için kat edilen uzun ve meşakkatli yolun sonucudur. Anavatan Partisi'nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim.

"NE YAZIK Kİ UYARILARA KULAK ASILMAMIŞ"

Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum. Çünkü Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır. Merkez zaruridir, makul mümkündür. Başaracağız."

MECLİS'TE TEK SANDALYESİ KALDI

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un ardından Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı bire düştü. Partiyi şu anda TBMM'de temsil eden tek isim Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş.

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