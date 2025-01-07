Son dakika | DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın istifa etti

07 Ocak 2025 16:31 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:51

Son dakika haberi: Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Dalgın'ın istifasıyla birlikte DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 11'e düştü.

DEM Parti'den CHP ve DEVA'ya ziyaret: Özgür Özel 'komisyon' önerdi, Ali Babacan Erdoğan'a çağrı yaptı

DEM Parti'den CHP ve DEVA'ya ziyaret: Özgür Özel 'komisyon' önerdi, Ali Babacan Erdoğan'a çağrı yaptı

Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa sonrası DEVA'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 11'e geriledi.

DEVA Partisi'nin başka bir çatı altında farklı bir yola girdiğini söyleyen Dalgın, talep ettiği köklü değişimlerin gerçekleşmediğini belirtti. Burak Dalgın istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"DEVA FARKLI BİR YOLA GİRİYOR"

"Deva Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor. Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor.

Sayın Ali Babacan​ başta, son beş yılda reel/ sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum.

"TALEP ETTİĞİM KÖKLÜ DEĞİŞİM GERÇEKLEŞMEDİ"

DEVA Partisi işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdim. Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım.

"DEVA'NIN KURULUŞ İLKELERİNİN ARKASINDAYIM"

Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım.

Deva’nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız (1) vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak; (2) Türkiye’yi yönetme iddiasını/ ekibini ortaya koymak; ve (3) bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım.

Türkiye'mizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim. Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre’nin dediği gibi; her dem yeniden doğarız/ bizden kim usanası."